Otomobile ateş açtı, 9 yaşındaki Enes’i öldürdü
Samsun'da bir kişinin, husumetlisinin sanarak ateş açtığı otomobilde bulunan 9 yaşındaki Enes öldü.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde M.T., husumetlisinin zannettiği ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobile yoldan geçerken tabancayla ateş açtı.
Araçta bulunan ve kurşunların isabet ettiği Enes Tayyip Olfaz (9), ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayın ardından kaçan 42 yaşındaki M.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)