Abone Ol

Otomobilin çarptığı hemşire öldü

Rize'de, otomobilin çarptığı 23 yaşındaki hemşire Enise Gürsoy hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otomobilin çarptığı hemşire öldü

Y.Ö’nün kullandığı otomobil, Bağdatlı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Enise Gürsoy’a (23) çarptı. Kazada yaralanan Gürsoy, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hemşire Enise Gürsoy için üroloji servisinde görev yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Törene, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, başhekim Doç. Dr. Özcan Yavaşi ile Gürsoy’un mesai arkadaşları katıldı.

Helallik alınmasının ardından Gürsoy’un cenazesi, toprağa verilmek üzere Sakarya’ya gönderildi. (AA)

Hemşire katili Rahmi Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet hapisİlginizi ÇekebilirHemşire katili Rahmi Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet hapis

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam