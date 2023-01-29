Otomobilin çarptığı hemşire öldü
Rize'de, otomobilin çarptığı 23 yaşındaki hemşire Enise Gürsoy hayatını kaybetti.
Y.Ö’nün kullandığı otomobil, Bağdatlı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Enise Gürsoy’a (23) çarptı. Kazada yaralanan Gürsoy, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hemşire Enise Gürsoy için üroloji servisinde görev yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi.
Törene, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, başhekim Doç. Dr. Özcan Yavaşi ile Gürsoy’un mesai arkadaşları katıldı.
Helallik alınmasının ardından Gürsoy’un cenazesi, toprağa verilmek üzere Sakarya’ya gönderildi. (AA)