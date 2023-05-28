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Oy kullanmaya silah ve bombayla girdi, tehdit etti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir seçmen oy kabinine silahla girdi. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına silah doğrultup tehdit içerikli mesaj paylaşan şahıs şikayet üzerine gözaltına alındı.

Elif ÇAVUŞ
Yayınlanma: 16:38 - 28 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Oy kullanmaya silah ve bombayla girdi, tehdit etti

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde oy kullanma işlemleri devam ediyor.  Birçok ilde sandıklarda usulsüzlükler yaşanırken, Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişinin oy kabinine silah ve el bombasıyla girdiği tespit edildi.

EL BOMBASI VE SİLAHLA OY KABİNİNE GİRDİ

El bombası ve silahla oy kabinine girdikten sonra Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına silah doğrultan şahıs, ‘Bu ülkenin ekmeğini yiyip ihanet eden ekmeğini yediği memleketin evladından kurşun yer” şeklinde tehdit içerikli mesajı oy pusulasının üzerine koyarak fotoğraf çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Oy kabininde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan M. Ö şikayet üzerine gözaltına alındı.

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