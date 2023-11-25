Özel’den arabuluculuk açıklaması: Sorumlusu Erdoğan’dır

Bosna Hersek’te ziyaretlerini sürdüren CHP lideri Özgür Özel, Gazze’de Türkiye’nin arabuluculuğu tartışması ile ilgili olarak, "Türkiye’nin tutarlı dış politikasının dışına savrulan yaklaşımları bizi arabulucu olma, fikrine ve diplomasisine güvenilen bir ülke olmaktan çıkardı. Bunun bir tane sorumlusu var o da Recep Tayyip Erdoğan’dır." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek seyahatlerinin ikinci gününde, 25 Kasım Devlet Günü dolayısıyla Kovaci Şehitliği’nde düzenlenen törene katıldı.

CHP lideri Özel, daha sonra merhum Bosna Hersek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

“GELİŞMİŞ ÜLKELERİN UTANÇ VERİCİ SUSKUNLUĞUNUN ÖNÜNDE, BURADA BİR SOYKIRIM YAŞANDI”

Mezar ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulan Özel, şöyle konuştu:

-Bosna'nın Devlet Günü'nde buradayız. Dün Sayın Başbakan ile görüştük. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile resmî törende görüştük.

-Kendisi bugün akşam saat 18.00 için, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet etti. Cumhurbaşkanı ile de Saray'da görüşeceğiz. Resmi törenlere katılıyoruz. Burası bizim için çok anlamlı bir yer.

-1990-1995 arası bütün dünyanın gözü önünde ve maalesef gelişmiş ülkelerin derin ve utanç verici suskunluğunun önünde burada bir soykırım yaşandı.

-Bosna Hersek'i ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi Türkiye. O zaman önceki Genel Başkanlarımızdan, o dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in bu konuda aldığı inisiyatif ve ortaya koyduğu diplomasi çok önemliydi.

-Yine, katliama dikkat çekmek için o zamanki Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın buraya geldiğini, dünyanın dikkatini buraya çektiğini hatırlatmak istedim.

-CHP'nin bütün genel başkanları gibi Bosna Hersek ile olan ilişkimiz ve meseleye olan ilgimiz devam eder. Çok daha da artarak devam edecek.

“UNUTULAN KATLİAMLAR TEKRARLANIR”

Aliya İzzetbegoviç'in “Unutulan katliamlar tekrarlanır” sözünü hatırlatan Özel, “90-95 arası sessizliğini unutan Avrupa ve dünya, şu anda İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamın sorumlusu. Çünkü geçmişte burada bunlar olurken, sessiz kaldılar, izlediler ve büyük katliamlar yaşandı. Birazdan bebeklerin mezarlığını ziyaret edeceğiz.

-Şu anda Filistin'de de 4 binin üzerinde çocuk mezarı var, çocuklar toplu mezarlara gömülüyorlar. O dönemdeki katliamı unutursak bugünkü katliam yaşanır.” diye konuştu.

Özel, kendisinin Sosyalist Enternasyonal üyesi siyasi partilerin genel başkanlarına Gazze için yazdığı mektubun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

-Dünyadaki 120 lidere mektup yolladım. Hepsi sol, sosyal demokrat ya da sosyalist partilerin liderleri. Bunların bazıları ülkelerinde Cumhurbaşkanı, bazıları Başbakan, bazıları ana muhalefet lideri.

-120 siyasi akrabamıza; İsrail'in Filistin üzerinde yapmış olduğu mezalimi, soykırıma varan davranışlarını bir an önce durdurmak için hep birlikte harekete geçmeye, bu konuda inisiyatif almaya davet ettim.

-Önümüzdeki günlerde, bu mektubumuza gelecek cevaplardan sonra hem temsil edildiğimiz uluslararası kuruluşlarda hem de birebir ilişkilerde Filistin'de akan kanı durdurmak için elimizden gelen bütün çabaları göstermeye devam edeceğiz.

“ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ GÜVENİLEN BİR ÜLKE OLMAKTAN ÇIKARDI”

Gazze'de Türkiye'nin arabuluculuğu tartışması ile ilgili olarak da Özel, şöyle konuştu:

-Türkiye, geçmişte çok önemli dış politika birikimi olan, bu konuda dünyada büyük saygınlığı olan bir ülkeydi.

-Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘şirket gibi ülke yöneteceğim' demesi, iç politikaya alet etmek için dış politikada yaptığı inanılmaz zikzaklar, u dönüşleri; meseleyi bazen kişiselleştiren, diplomasi dilinden uzaklaştıran söylemlerle dünya liderleriyle girmiş olduğu polemikler, etrafımızdaki iyi ilişkiler içinde olmamız gereken tüm komşularımızla yaşadığımız sorunlar ve bugün sorunların yaşandığı coğrafyada İsrail ile olsun, Filistin ile olsun Türkiye'nin dış politikasının tutarlılığını terk eden, zaman zaman Türkiye'nin tutarlı dış politikasının dışına savrulan yaklaşımları bizi arabulucu olma, fikrine ve diplomasisine güvenilen bir ülke olmaktan çıkardı.

-Bunun bir tane sorumlusu var o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki dönemlerde, CHP iktidarında; kendini monşerler diplomasisi diye küçük görerek dışa ittiği hariciyemizin çok önemli ve deneyimli isimlerinin, onların biriktirdiği kültürün bir devamı dış politikayı uyguladığımızda, bu özlediğimiz saygınlığı tekrar geri kazanacağız.