Özgür Özel tarifeli uçakla KKTC’ye gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde tarifeli uçakla Ankara’dan KKTC’ye gitti. Özel, uçakta vatandaşlarla sohbet etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılmak ve bir dizi temas için tarifeli uçakla Ankara'dan Lefkoşa'ya gitti. Özel, uçakta vatandaşlarla sohbet etti.

Özel bugün KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kutlama programı kapsamında bir dizi etkinliğe katılacak. Lefkoşa'da, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene ve Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen geçit törenine ve Girne'de KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in verdiği öğle yemeğine katılacak. Resmi törenlere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılması bekleniyor.

SİYASİLERLE, DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞECEK

Özel ayrıca KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhüman ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Tatar'ın vereceği resepsiyona katılacak. Özel son olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ni ziyaret edecek. (ANKA)