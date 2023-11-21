Özgür Özel’den Can Atalay açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Nöbeti’ne destek ziyaretinde bulunarak, “Bugün karşı karşıya olduğumuz darbe girişimi Can Atalay’ın milletvekilliğinin başlayamamasını aşan bir adaletsizlikle ve bir adalet kriziyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğinden hareketle başladığımız bir eylemliliğin içindeyiz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay ile AYM karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda, CHP Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği ‘Adalet Nöbeti'ne destek ziyaretinde bulundu.

“Adalet Ateşini Yakıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen eylemde konuşan Özel, şunları söyledi:

“BUGÜN KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ DARBE GİRİŞİMİ”

*Bu eylem CHP'nin milletvekillerinin TBMM çatısı altında yaptıkları adalet oturumuna bir danışma eylemidir.

*Bugün karşı karşıya olduğumuz darbe girişimi Can Atalay'ın milletvekilliğinin başlayamamasını aşan bir adaletsizlikle ve bir adalet kriziyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğinden hareketle başladığımız bir eylemliliğin içindeyiz.

*Bu ülkede bir Anayasa var. Bu Anayasa'nın her maddesi başka bir şeyi düzenliyor, bazı maddeler birbirini tamamlıyor. Bu Anayasa bir toplum sözleşmesi. Toplumlar ortak bir sözleşmeleri olmadan devlet olamazlar. Eğer toplum sözleşmesi ortadan kalkmışsa, devlet ortadan kalkmış demektir.

*Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk önce o toplum sözleşmesi gereği genel seçimler hükmüne uygun olarak seçimler yapıldı.

“ORAYA DEMOKRASİ MECLİSİ DİYEMEYİZ”

*Sonra o toplum sözleşmesinin gereği, genel seçimin kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanından sonra üçüncü gününde meclis kendiliğinden toplandı.

*Dünyada parlamentoları, demokrasi parlamentosu yapan şey, kendiliğinden toplanma ilkesidir. Meclis bir kraldan, padişahtan, otoriter rejimden, vesayetle, çağrıyla toplanıyorsa oraya demokrasi meclisi diyemeyiz.

*Toplandık, yemin töreni için toplandık. Hataylılar Can Atalay'a milletvekilliği görevi vermişlerdi, onun da olması gereken salonda toplandık. O salonda yoktu çünkü üzerine kapı kilitliydi. Can Atalay'ın gelip yemin etmesi lazımdı, salmadılar, edemedi.

*Anayasa Mahkemesi ‘Burada hak ihlali var' dedi. ‘Milletvekili olsun' diye meclise bildirdi. Bekledik, gelmedi. ‘Salın' diye ilgili mahkemeye yolladı ama o kararında direndi. Yargıtay'a yolladı, Yargıtay olmayacak bir iş yaptı, AYM'nin kararını tanımadı.

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