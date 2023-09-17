Özgür Özel’den “Kılıçdaroğlu” açıklaması: Vallahi haksızlık olur

14 Mayıs seçiminin kaybedilmesiyle ilgili olarak sadece CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutmanın haksızlık olduğunu belirten genel başkan adayı Özgür Özel, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Müslüm EVCİ

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CHP Grup Başkanı, ve genel başkan adayı Özgür Özel, partisinin 38. Konya Olağan Konya İl Kongresi'ne katıldı. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Özel, şunları söyledi:

– CHP'nin kongreleri son derece canlı, heyecanlı, yarış varsa en demokratik şekilde olması gereken ve salona ayrı ayrı girilse de kol kola çıkılan, girişte kırgınlıklar varsa da bir bayram gibi yaşanan kongre sonrasında, gönül kırgınlıklarının ortadan kaldırıldığı, barışın, birlikteliğin sağlandığı ve önümüzdeki sürece birlikte yüründüğü kongrelerdir.

– Ben Konya örgütümüzün konuşarak, tartışarak, birbirinizin fikirlerinden faydalanarak, elbette eleştirerek ama bu kongre salonundan bütün Türkiye'ye, cumhuriyetin kalesi birliktedir ve dimdik ayaktadır mesajını vererek çıkacağına inanıyorum.

İÇ BURUKLUĞU YAŞIYORUZ

– Ben, 2019 seçimlerinin ertesi gününden beri cumhuriyetin 100'üncü yılında önem atfettiğimiz seçim için durmadan, duraksamadan, 81 ilde ve davet aldığım ve yetişebildiğim 500'e yakın ilçede bu seçim çalışmış, sizlerle konuşmuş, sizlere söz vermiş, söz almış bir evladınız olarak bugün buradayım. Maalesef büyük bir üzüntüyü, iç burukluğunu yaşıyoruz.

– Ben buraya geldiğimde bunun muhalefetteki son toplantılarımız olduğunu, cumhuriyetin 100'üncü yılında, cumhuriyete, kurucu kadrolarına husumet duyanların değil, cumhuriyeti kuranların, Atatürk'ü, İsmet Paşa'yı, Bülent Ecevit'i şeytanlaştıranların değil, onların kuruluşta, kurtuluşta ve en önemli kavşaklarda yaptıkları göreve minnet duyanların iktidar olacağına inanmıştım. Bunun sözünü verdim ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında bir grup başkanı olarak, bir milletvekili olarak gelmeyi çok arzu ettim.

VALLAHİ HAKSIZLIK OLUR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilgiden sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutmanın haksızlık olduğunu kaydeden Özel, şöyle devam etti:

– Bir tartışma sürüyor, yapılması lazım, sürdürmeliyiz çünkü doğruyu bulmak için tartışacağız. Bir seçim başarısızlığı var mı? Var. Bu seçim başarısızlığında bir suçlu bulalım, tek başına genel başkanımızı suçlayalım, vallahi haksızlık olur. Seçim başarısızlığında genel başkanımızın eski, yeni çalışma arkadaşlarını suçlayalım, vallahi haksızlık olur.

HEPİMİZ SORUMLUYUZ

– Seçim başarısızlığında birbirimizi suçlayalım, kim öbürüne bir şey derse haksızlık olur. Şunu söylemek gerekir ki bir şeyler yaptık, sonuç almayı çok istedik, başarılı olamadıysak hiçbirimiz suçsuz değiliz, hepimiz sorumluyuz.

– Ben şahsım adına, tüm temsil ettiklerim adına bu seçim yenilgisindeki payımı kabul ediyorum. Ve en kıymetli örgütlerimizden biri Konya İl Örgütümüzün şahsında seçim gecesini sabahı sabah etmeden, uyuyamadan, günlerce travmadan çıkamayan tüm üyelerimizden, bize inanan herkesten ağız dolusu özür dileyerek başlamak istiyorum.

– Hak etmediniz, ancak bu durumla karşı karşıyayız. Şimdi benim de temsil ettiğim, savunduğum bir görüş… Seçimden önce çok konuşuldu ya, Sayın Genel Başkanımızın helalleşme söylemi, son derece iyi niyetli ve içten gelen, doğru anlatıldığı zaman hepimizin sahiplenebileceği bir helalleşme. Şimdi CHP kadrolarının, üyelerinin artık bir araya gelip önce bir bu seçim sürecini konuşarak helalleşmesi, hesaplaşması, hesap görmesi ve önüne bakması gerekiyor.

HESAP VERMEK SANDIKLA OLUR

– Deniyor ki, “CHP'de tartışma yürütülmesin, kendi kendimize kalalım, yerel seçimleri geçirelim, ondan sonra gerekiyorsa konuşuruz.” Oysa Çeltik'te, Ereğli'de, Akşehir'de, Konya'da, Iğdır'da, Edirne'de, Urfa'da, Trabzon'da, Antalya'da insanlar ne diyorlar diye baktığımızda, insanlar, “Çok yorulduk, çok üzüldük, çok kızgınız ve bundan sonraki süreçte size bunun bedelini ödeteceğiz” diyorlar.

– Hesap vermek, bedel ödemek, özeleştiri yapmak sandıkla olur. Biz sandığı üyemizin önüne koymazsak, o sandıkta hesap vermezsek, korkarım vatandaş önümüzdeki dönemde karşısında bulduğu ilk sandıkta bizden hesap sormaya kalkacak. Şimdi karşı karşıya olduğumuz durum şu. Ya sağlıklı bir özeleştiri yapacağız, sandığı önümüze koyacağız, konuşacağız, tartışacağız ve Kasım ayının başını geçirmeden, Cumhuriyet Halk Partisi olarak değişmesi gereken neyse…

YENİDEN UMUT OLMAK ZORUNDAYIZ

– Birileri diyor ki ‘Tüzüğü değiştirelim, işte değişim bu'. Vallahi bu ipteki cambaza bak, beni görme demek. Birileri diyor ki genel başkan değişsin, birileri diyor ki ekibi değişsin… Üyemiz, bize umut bağlayanlar, bizden yeniden umut olmamızı isteyenler neyin değişmesini, kimin değişmesini, nasıl değişmesini istiyorlarsa o değişimi yapmak, yenilenmek ve yeniden umut olmak zorundayız.

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