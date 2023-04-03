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Para dağıtan Erdoğan’dan vatandaşa: Ayıp ayıp

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bağcılar’da katıldığı program sonrası yine para dağıttı. Elindeki 200 TL’lik banknotları çocuklara dağıtan Erdoğan, elindeki paraya uzanan bir vatandaşa “Dur, ayıp” diyerek tepki gösterdi.

Hakan KAYA
Yayınlanma: 14:18 - 03 Nisan 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın program sonrası Bağcılar ziyareti esnasında yine çocuklara para dağıttı.

Çocuklara 200 TL'lik harçlık veren Erdoğan elindeki paraya bir kişi uzanmaya çalışınca “Dur, ayıp, ayıp” diyerek tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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