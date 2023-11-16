Pazara park edilen araç lahana tezgahına döndü

Avcılar'da, semt pazarının kurulduğu sokağa bırakılan bir otomobil, sahibine ulaşılamayınca pazarcı esnafı tarafından tezgah olarak kullanıldı.

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İstanbul, Avcılar’da gerçekleşen olay, Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde dün meydana geldi. Her çarşamba günü tezgah açan esnaf, sabah saatlerinde pazar alanına geldiğinde, 34 DNG 029 plakalı otomobil ve 05 MA 0026 plakalı hafif ticari aracın caddeye park edildiğini gördü.

Yapılan tüm aramalara rağmen araçların sahiplerine ulaşılamadı. Bir süre bekleyen esnaflar, araçların etrafında tezgahlarını açtı. Bir süre sonra hafif ticari aracın sahibine ulaşıldı. Araç sahibi tarafından pazar yerinden çıkarıldı. Ancak araçların etrafına açılan tezgahlar yolu kapattığı için çaresiz kalan esnaf, yolun açılabilmesi için bez serdikleri 34 DNG 029 plakalı otomobili lahana tezgahına çevirdi. (DHA)