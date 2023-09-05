Abone Ol

Peş peşe cinayetlerin işlendiği caddede ablukaya alındı

Adana'da birer gün arayla 2 kişinin öldürüldüğü ve sık sık silahlı kavgaların yaşandığı Çukurova Caddesi'nde helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Peş peşe cinayetlerin işlendiği caddede ablukaya alındı

Son zamanlarda silahlı kavga ve saldırıların sık yaşandığı, birer gün arayla İbrahim Taşkıran ve Mehmet Emin Çelik’in öldürüldüğü merkez Yüreğir ilçesindeki Çukurova Caddesi’nde emniyet güçleri tarafından helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen asayiş uygulamasına özel harekat timleri de katıldı.

Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, şüpheli kişi ve araçları durdurup, arama yaptı. Yapılan GBT sorgularında aranması olduğu tespit edilen kişiler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)

Ankara’da komşu cinayeti: Katil intihar ettiİlginizi ÇekebilirAnkara’da komşu cinayeti: Katil intihar ettiSıva ustası cinayetinde kardeşi, dayısı ve kuzeni tutuklandıİlginizi ÇekebilirSıva ustası cinayetinde kardeşi, dayısı ve kuzeni tutuklandı
X Reklam