PKK kurucusunun ismi seçmen listesinde yer aldı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı. Elazığ’ın Keban ilçesi Aşağı Çakmak köyü muhtarlığında seçmen listesinde terör örgütü PKK’nın kurucularından ve sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık’ın isminin olduğu görüldü.

Evren DEMİRDAŞ

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Terör örgütü PKK'nın kurucuları arasında olan Cemil Bayık, Elazığ Keban ilçesi Aşağı Çakmak köyünde seçmen listesinde yer aldı.

SEÇMEN LİSTESİNDE YER ALDI

Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık'ın seçmen listesinde yer aldığı satırda, “298 sayılı Kanun'un 36. Maddesi gereğince kapalı adres olarak en son geçerli adresine göre kaydedilen seçmendir” notu düşüldü.

“2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE DE İSMİ ÇIKMIŞ”

PKK kurucusunun seçmen listesinde adı çıkmasına ilişkin konuştuğumuz bir yetkili, “Seçmen listesinde yazılan ismin yanında bir madde eklenmiş. Daha önceki dönemde bu gibi durumlarda isimler siliniyordu ama şuan da ilçe seçim kurulunda da silinemiyor. O kişinin en son adresi burası olduğu ve nerede olduğu bilinmediği için kendisiyle ilgili belgeler de buraya geliyor. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ismi çıkmış listede ama muhtar gidip ilçe seçiminde sildirmiş. Ama şuan da böyle bir durum yasalara aykırıymış” ifadelerini kullandı.

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