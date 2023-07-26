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PKK’nın elebaşları Brüksel’deki gösteride ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride ortaya çıktılar.

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PKK’nın elebaşları Brüksel’deki gösteride ortaya çıktı

Türkiye’nin kırmızı listede aradığı teröristler Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan lehine yapılan gösteriye katıldı.

Brüksel’deki gösteride terörist elebaşı Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.

Adem Uzun

Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan’a destek açıklamaları yapıldı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar’ın uzun yıllardır Belçika’da yaşadığı biliniyordu.

Zübeyir Aydar

Aydar, ABD tarafından 2009’da, Uzun ise 2011’de “Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı” ilan edilmişti. (AA)

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