PKK’nın maliye sorumlusu öldürüldü

Terör örgütü PKK-PYD'nin Halep Özerk bölge ekonomi ve maliye sorumlusu Hamza Reş kod adlı terörist aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu öldürüldü. Hurda yığınına dönen araçta ölen terörist uzun yıllardan beri terör örgütü PKK’nın da dağ kadrosunda yer alıyordu.

Özgür CEBE

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Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksut ve Eşrefiye Mahallelerinin kuzeyindeki Şikayef bölgesinde, terör örgütü PKK-PYD'nin üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Hamza Reş’in (Kara Hamza) içinde bulunduğu araca yerleştirilen bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Terörist, hurda yığınına dönen aracının içinde parçalanarak öldü.

Olayda teröristin üç korumasının da ağır yaralandığı öğrenildi. 2018 yılındaki Zeytin Dalı harekâtından sonra Afrin'den Halep'e kaçan terörist Hamza Reş, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarında da sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunmuştu.

MALİYE VE EKONOMİ SORUMLUSU

Türkiye-İran-Irak sınırlarını da içine alan Zagros Dağlarında da yüzlerce teröristten sorumlu olan Hamza Reş, Suriye'deki iç savaş kaynaklı yönetim ve otorite boşluğundan yararlanarak Suriye'nin kuzeyinde Özerklik ve Kanton bölgeler ilan ederek bu bölgede PKK-PYD adına faaliyetler yürütüyordu. ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin IŞİD'le mücadele adı altında yaptığı milyon dolarları bulan para yardımlarından da sorumlu olan terörist Hamza Reş'in, Halep'te Ekonomi ve Mali Gelir Komitesinin başındaki isimlerden biri olduğu öğrenildi.

ABD'Lİ HEYETLERLE GÖRÜŞEN İSİMDİ

Hamza Reş, bölgeye zaman zaman ziyaretlerde bulunan ABD'li heyetlerle de sıklıkla bir araya gelen isimdi. Dün Halep'in Şeyh Maksut Mahallesinde bir evde katıldığı gizli toplantıdan çıkan Hamza Reş, zırhlı aracına bindiği esnada şiddetli patlama meydana geldi ve olay yerinde öldü. Suikast terör örgütü PKK-YPG’de de şok etkisi yarattı.

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