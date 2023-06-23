PKK’nın şehir hücresine ağırlaştırılmış müebbet

Terör örgütü PKK’nın şehir merkezlerindeki suikast ve bombalı saldırılarını organize eden YPS yapılanması içinde yer alan iki terörist, polis merkezine bombalı saldırıda bulunmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Şehitlik Mahallesinde Asayiş Şube Müdürlüğü önündeki zırhlı polis kulübesine savunma tipi el bombasıyla saldırı düzenledikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan Baver E., yaşı küçük Ferhat Y. ile azmettirici olmak suçundan tutuksuz yargılanan Muhsin A.'nın yargılandığı dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Sorgu hakimliğinde pişman olduğunu belirten Ferhat Y., şöyle konuştu:

-Patlayıcı maddeyi ben attım. Bir cahillik ettim. Küçüktüm, aklım ermiyordu. Devletimiz büyüktür.

-Çocuk olduğum için beni affetmenizi istiyorum. Olayda zarar gören herkesten özür diliyorum. Olay esnasında yanımda Baver de vardı. Ben bombayı atarken Baver de çatıda görüntü çekiyordu.

-Daha önce hiçbir terör faaliyetim olmadı. Çocuk aklımla yaptım. 7 kardeşiz, ailemin geçimini de ben sağlıyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi. Duruşmada ise bu ifadelerini geri çekip, kaçarken polislerce suçüstü yakalanmış olmasına rağmen olaya karışmadığını iddia etti.

-Baver E. ifadelerinin baskı altında alındığını belirterek, “Ferhat ile HDP'de tanıştık. Birlikte vakit geçiriyorduk, ama bu eyleme katılmadık. Polis beni zorladığı için suçlamayı kabul ettim.

KEŞİF YAPARKEN BİR DE GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Savcı mütalaasında, karakola bombalı saldırı sonrasında olay yerine yakın noktadaki Benu Sen Mahallesi çıkışında polisleri görüp kaçmaya çalışan Ferhat Y.'nin göz takip mesafesinde kovalamacayla yakalandığını belirtti.

Üzerindeki telefonun incelenmesinde polis merkezine bomba atılmasına ilişkin video kaydı ve fotoğrafların da çıktığı belirtildi.

Sanıkların fikir ve eylem birlikteliği içinde karakola el bombası attıklarını belirten savcı, sanıkların polis merkezini gören bir binanı çatısına çıkıp burada önce karakolun görüntüsünü çektikleri, ardından “Buraya gerilla eylemi yapacağız” diyerek propaganda amaçlı kayıt aldıktan sonra saldırı için uygun zamanın geldiği belirtildikten sonra Ferhat Y.'nin yanındaki bomba ile binadan indiği, Baver E.'nin de çatıda bombanın atıldığı sırada görüntü çekmeye devam ettiği ifade edildi.

ZIRHLI KULÜBEYİ HEDEF ALDILAR

Ferhat Y.'nin bombayı attıktan sonra kaçtığı, bombanın patlamasıyla nöbet kulübesinde ve olay yerindeki park halindeki araçta şarapnel parçaları nedeniyle maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Sanıkların askeri mühimmat olan ve uzmanlık raporuna göre canlılar üzerinde öldürücü etkiye sahip savunma tipi el bombasıyla nöbet tutan polisi doğrudan öldürmeyi hedefledikleri için sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

SALDIRIDAN KURTULAN POLİS DİNLENDİ

Saldırıya uğrayan kulübede nöbet tutan polis E.B mağdur olarak alınan ifadesinde, “Kulübede nöbet tutuyordum, aniden bombalı saldırı oldu. Kulübesinin önüne el bombası düştü, bulunduğum kulübeye zarar verdi. Kulübe zırhlı olduğu için yara almadım. Camlar kırıldı. Sanığı kaçarken gördüm, kamera görüntülerinde bombayı attığı andaki görüntüleri vardı. Hemen ekiplere anons ettim, ekipler şahsı takip ettiler, suçüstü aldılar. Şikayetçiyim” dedi. Olay yerinde park halindeki aracı zarar gören M.Ş,A da zararının karşılanmadığı için sanıklardan şikayetçi oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme iki sanığın suçlarını polis, savcılık ve sorgu hakimliğinde açıkça itiraf ettikleri, üzerlerinde ele geçen telefondaki görüntülerde de polis merkezine bombalı saldırı öncesi ve sonrasında görüntü çektikleri açıkça sabit olduğu için savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediğine dikkat çekti.

Sanıkların mahkeme huzurunda pişmanlık göstermedikleri, sanık Baver'in mahkemeye heyetine karşı, “Biz davamızdan dönmeyiz” şeklindeki savunmaları da dikkate alındığında cezalarında indirim uygulanmadığı vurgulandı.

Mahkeme, sanıkların ikisini de “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Sanıklar ayrıca “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 15 yıla indirdi.

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçundan da 10'ar yıl hapisle cezalandırdı.

Kamu malına zarar vermekten da 3 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. “Kasten genel güvenliği tehlikeye sokmak” suçundan da 1 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanıklardan Ferhat Y.'nin cezasını suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğu için 39 yıl 2 aya indirip ikisinin de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıkları azmettirdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muhsin A. İse delil yetersizliğinden beraat etti.

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