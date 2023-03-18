Polisi şikayet etmeye gitti, dayak yedi

Giresun'un Espiye ilçesinde kuyumculuk yapan Oktay Kahveci, sokakta bir vatandaşa sert bir şekilde müdahale eden polislere "Neden böyle davranıyorsunuz?" diye sordu. Bir polis Kahveci'ye yumruk attı. Kendisine yumruk atan polis memurundan şikayetçi olmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne giden genç, iddialara göre burada da 2 polis tarafından tekme tokat dövüldü.

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Espiye ilçesinde kuyumculuk yapan Oktay Kahveci, iddialara göre 17 Mart gece saat 02.00 sıralarında bir çorbacıda arkadaşı ile birlikte çorba içtikten sonra evlerine gitmek için yola çıktı.

Bu sırada polislerle vatandaşlar arasında bir kargaşa olduğunu gören Kahveci, olay yerine yaklaştığında polislerin bir vatandaşa sert müdahale ettiğini gördü.

Polislerin yanına yaklaşan Kahveci, “Abi neden böyle davranıyorsunuz? Vatandaşlara neden böyle sert müdahale ediyorsunuz?” diye sordu.

Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Polis memurlarından E.Ç, gence sert bir yumruk attı.

Bunun üzerine Oktay Kahveci arkadaşıyla birlikte, sebepsiz yere kendisine yumruk atan polis memurundan şikayetçi olmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne gitti.

EMNİYETTE DE DAYAK YEDİ

Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğü girişinde rastladığı ilk polis memuruna derdini anlatmaya çalışan Oktay Kahveci, bu sırada yanlarına gelen S.B ve G.B. adlı iki polisin kendisine saldırdığını ve tekme tokat dövdüklerini ileri sürdü.

Götürüldüğü hastanede ‘muayene edilmeden darp edilmemiştir’ diye rapor verildiğini iddia eden Kahveci, jandarmaya giderek polislerden şikayetçi oldu.

Jandarmaya verdiği ifadesinde Emniyet Müdürlüğü girişinde kendisine atılan bir tokat nedeniyle yere düştüğünü anlatan genç, şöyle konuştu:

*Ben yerdeyken G.B isimli polis memuru beni tekmelerken diğer polis memuru olan S.B’de tekmeyle bana vurarak bir taraftan da beni giriş kattaki bir odaya sürüklemeye çalışıyordu.

*Aldığım darbeler sonucu burnum kanadı. Bahsettiğim bu olaylar Emniyetin giriş kattaki bütün güvenlik kameralarınca kayıt edilmiştir.

*Kayıtlarının delil olması amacıyla dosyaya eklenmesini istiyorum. Beni odaya sürükledikten sonra aynı iki polis memuru odada tekme ve yumruklarla beni darp etmeye devam ettiler. Beni döverlerken küfür ve hakaret ettiler.

“10 DAKİKA BENİ DÖVDÜLER”

İfadesinde, başına gelen olayın Emniyet Müdürlüğü girişindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini ve bu kayıtların delil olarak alınmasını istediğini belirten Oktay Kahveci, şöyle konuştu:

*Odada yaklaşık 10 dakika kadar beni darp ettiler. Sonra içeriye daha önceden tanıdığım sivil bir polis geldi.

*Beni yerden kaldırarak darp eden polis memurlarına ‘Siz ne yapıyorsunuz’ diye kızdı. Daha sonra beni hastaneye götürdü.

*Hastanede bana alkollü olup olmadığımı kontrol etmek için alkolmetre üflettiler. 1,19 Promil alkollü olduğum tespit edildi. Hastanedeki görevli doktor beni herhangi bir şekilde muayene etmeden üzerimi çıkarmadan ‘darp cebir yoktur’ şeklinde rapor verdi.

*Polisler beni tekrar hastaneden çıkarıp emniyete götürüp döverler diye korktuğum için doktora dayak yediğimi söylemedim.

*Hastaneden çıkıp tekrar emniyete geldik. Burada bana sarhoş olduğum için idari para cezası kestiler. Daha sonra emniyetten ayrıldık.

Kahveci, jandarmada kendisini darp eden, tekme tokat döven 3 polis memurundan şikayetçi oldu.