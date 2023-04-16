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Polisin evinde ölü bulunmuştu! Yeşim, son yolculuğuna duvakla uğurlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, emniyet müdürlüğünün üst katında bulunan polis lojmanlarında komiser yardımcısı D.Y.'nin (32) odasında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Yeşim Akbaş (26), toprağa verildi. Cenazede Akbaş'ın tabutuna duvak örtüldü.

Yayınlanma: 18:04 - 16 Nisan 2023 Güncellenme:
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Polisin evinde ölü bulunmuştu! Yeşim, son yolculuğuna duvakla uğurlandı

Demirci Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından 14 Nisan saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu.

Sesin geldiği komiser yardımcısı D.Y.’nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş’ı başından vurulmuş halde buldu.

Çağırılan sağlık ekibi tarafından Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Yeşim Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TABANCA KOMİSER YARDIMCISININ

Olayın ardından emniyet müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı D.Y., jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş’ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı D.Y.’ye ait olduğu belirlendi.

D.Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

AYRINTILI OTOPSİ YAPILACAK

Yeşim Akbaş’ın İzmir Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan otopsi raporunda ise ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi.

TABUTUNA DUVAK KONULDU

Yeşim Akbaş’ın cenazesi memleketi Kütahya’ya getirildi. Simav ilçesindeki Halilpaşa Camii’nde, bugün öğle namazının ardından Akbaş için, cenaze namazı kılındı.

Cenazede Akbaş’ın tabutuna, duvak örtüldü. Cenazeye Yeşim Akbaş’ın babası Mustafa Akbaş, ailesi ve yakınları katıldı.

Akbaş, kılınan namazın ardından Yenimahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)

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