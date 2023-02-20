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Prof. Dr. Sözbilir’den Hatay depremi sonrası halka uyarı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi. Sözbilir, deprem sonrası halka da uyarıda bulundu.

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Prof. Dr. Sözbilir’den Hatay depremi sonrası halka uyarı

Sözbilir, ilk bilgilerin Hatay’daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi.

“ÇATLAKLAR GÖZLEMLEMİŞTİK”

Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, “İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik.” diye konuştu.

HALKA UYARI

Prof. Dr. Sözbilir, halkın hasarlı binalara girmemesi, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması ve telefonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

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