Projeyi Erdoğan onayladı, Cumhur İttifak’ı engelledi

Ankara’nın en büyük atıksu arıtma tesislerinden Tatlar’ın kapasitesini artırma projesine Ankara Büyükşehir Belediyesi uygun koşulda dış kaynaklı kredi buldu. Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı Yatırım Programı’nda da yer alan proje için kredi talebi ABB Meclisi’nde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

İsmail SAYMAZ

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkentteki en büyük atıksu arıtma tesisi olan Tatlar'ın kapasitesini arttırmak için yurt dışından bulduğu krediye AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri onay vermiyor. Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı Yatırım Programı'nda yer almasına rağmen kredinin kabulü iki aydır öteleniyor. Kredinin geri çekilmesi veya gecikmesi halinde maliyeti artabilir. Tesiste kapasite yetersizliğinden ötürü arıtılamayan atıksu Ankara çayına karışıyor, buradan Sakarya nehrine bağlanarak, İstanbul'un suyunu etkiliyor.

Tesis 1998'da faaliyete geçirildi, tüm arıtma ünitelerinin 2010'da açılacağı planlandı. Ancak açılamadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016'da denetim yaptı ve “Kapasitesi yetersiz. Atıksu Ankara Çayı'na karışıyor” diye tutanak tuttu. Bir yıl sonra da para cezası kesti.

ODTÜ ve Türkiye Su Enstitüsü'nün raporlarında, sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle yatırımın gerekli olduğu kaydediliyor.

CUMHUR'A TAKILDI

ABB'nin iyileştirme projesi Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı Yatırım Programı'na alındı. ABB uygun koşulda dış kaynaklı kredi buldu. Ancak kredi talebi ABB Meclisi'nde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Mansur Yavaş, reddi veto etti. Şimdi kredinin talebinin kabulü iki aydır öteleniyor. Bu arada, kredi kullanılamadığı için proje durduruldu. Finanse etmeyi kabul eden Uluslararası Finans Kurumu ve Fransız Kalkınma Ajansı tarafından ASKİ'ye yazılan yazıda, sürecin uzaması durumunda kredinin başka işlerde kullanılacağı belirtildi. Süreç uzarsa 37,4 milyon dolarlık ilave yük gelebilir. Proje uygulanamazsa sorumlular hakkında ceza verilebilir. Çevreyi kirletenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası kesilebiliyor. Mansur Yavaş, projenin engellenmesine ilişkin şöyle demişti:

“Arıtılamayan su Sakarya üzerinden İstanbul'a gidiyor. Bizi engellemek için reddediyorsunuz ama Cumhurbaşkanımızın torunları da aynı sudan içiyor. Siz insan hayatını düşünmez misiniz?”

AK Parti ABB Grup Başkanvekili Murat Köse ise Mansur Yavaş'ın bu suçlamalarına şu yanıtı verdi: “Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan 3 milyar TL'ye yakın kredi aldılar. Henüz kullanılmadı. 4-5 ay önce de 5 milyar TL'lik krediyi oybirliğiyle kabul ettik. Seçim geliyor ya, mağduriyet oluşturmak istiyor. Geçti o günler. Tüm kredileri verdik.”