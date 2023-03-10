Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı başlangıcı 2023…

İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek üç aylardan Ramazan ayına girmemize artık az bir zaman kaldı. Oruç ibadetlerinin yerine getirileceği ve 12 ayın sultanı olarak adlandırılan mübarek Ramazan ayının bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak, 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

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Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan’ın ilk günü yaklaştı. Müminlerin 30 gün boyunca oruç tutarak nefsini terbiye edeceği Ramazan ayı ardından Ramazan bayramı başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başlayacak. 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan'da idrak edilecek.