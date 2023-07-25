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Rize’de ‘kira artışı’ kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, ev sahibi Mücahit K.'nın (27) bıçakla saldırdığı kiracısının akrabası Halil Ak (26) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 01:07 - 25 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Rize’de ‘kira artışı’ kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Rize’nin Paşakuyu Mahallesi’nde akşam saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Ev sahibi Mücahit K., kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu.

İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak, yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25) ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda ev sahibi Mücahit K.’nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı.

Halil Ak ve Mücahit K.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Boynuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Sedat S., yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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