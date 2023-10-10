RTÜK üyeleri belli oldu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için TBMM Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. AKP kontenjanından mevcut RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yeniden, CHP'den mevcut üye İlhan Taşcı ve Yeşil Sol Parti'den de RTÜK üyesi olarak Necdet İpekyüz seçildi.
TBMM Genel Kurulu’nda AKP, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.
Milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı oylamada AKP kontenjanından aday gösterilen Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından aday gösterilen İlhan Taşçı ve Yeşil Sol Parti kontenjanından aday gösterilen Necdet İpekyüz yeni RTÜK Üyeleri olarak seçildi.
BAŞKANLIK SEÇİMİ 18 EKİM'DE
Yeni üyelerin resmi olarak göreve başlamasının ardından RTÜK’te 18 Ekim 2023 tarihinde başkanlık seçimi yapılacak.
İSRAİL VE FİLİSTİN GÖRÜŞÜLECEK
Ayrıca TBMM Genel Kurulu’nda, 6 siyasi partinin ortak önergesiyle İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme açılma önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre 12 Ekim Perşembe TBMM Genel Kurulu’nda İsrail ve Filistin’de yaşanan olaylar görüşülecek. (DHA)