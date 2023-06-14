Sağlık çalışanlarına saldırı! Ambulansa binerek kurtuldular

Diyarbakır'da 2 sağlık çalışanı ihbar üzerine gittikleri adreste damar yolu açamadıkları gerekçesiyle hasta S.T.'nin (53) yakınları tarafından darbedildi. Sağlık çalışanları darp raporu alıp S.T. ve yakınlarından şikayetçi oldu.

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Diyarbakır’da baş ve bel ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan S.T.nin Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesindeki adresine sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık çalışanları Gamze U. ve Emine E.A., evin önünde ilk müdahaleyi yaptığı S.T.ye damar yolu açıp serum takmak istedi. Ancak bu sırada S.T.nin yakınları, damar yolunu bulmakta zorluk çektiğini öne sürdükleri Gamze U.ya tepki gösterip sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Emine E. A. da hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Vatandaşların araya girmesiyle sağlık çalışanları ambulansa binerek kapıları kilitledi. Sağlık çalışanları o anları cep telefonuyla kayda aldı. Bölgeden uzaklaştıktan sonra darp raporu alan Gamze U. ve Emine E.A. polis merkezine giderek S.T. ve yakınlarından şikayetçi oldu.

“MESLEKTAŞLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR”

Olayın ardından konuşan Genç Sağlık Sendikası İl Başkanı Faysal Yiğit, “Bugün maalesef üzücü bir olay yaşandı. Meslektaşlarımız baş ve bel ağrısı şikayetiyle vakaya gidiyor ve orada darp ediliyor. Darp konusundaki mücadelemizi başlatacağız. Hiçbir meslektaşımız yalnız değildir. Biz mahkeme sürecini başlatıyoruz. Devlet büyüklerimizden artık benzer bir olay olmaması adına bu konuyla ilgili çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Meslektaşlarımız darp raporu alıp, şikayetçi oldular” dedi. (DHA)

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