Sağlıkçılardan Bakan Bilgin’e tepki: Hayat yüzde 250 pahalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, ‘memurların maaş oranları asgari ücrete göre olmayacak’ yönündeki açıklamalarına Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal tepki gösterdi. Köksal, “Tatlı cümleler kurmak değil gerçekler üzerinden zam yapın biz ona razıyız. Son bir yılda hayat yüzde 250 pahalandı” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, bir televizyon programında, ‘memurların maaş oranları asgari ücrete göre olmayacak' şeklinde açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e tepki gösterdi.

Bakanın açıklamalarını çok talihsiz bir açıklama olarak değerlendiren Köksal, “Kamuda kiracı olan Aile Hekimlerinin kira sözleşmelerine yüzde 70 zam yapıldı biliyor musunuz? Askeri ücrete gelen zam ile en düşük memur maaşı eşitlendi. Neresi övünülecek bir durum?” diye sordu.

“MEMURLAR BÜYÜKŞEHŞİRLERDE GÖREV YAPMAK İSTEMİYOR”

Son bir yılda hayatın yüzde 250 zamlandığını belirten Köksal, “İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Balıkesir gibi büyükşehirlerde kiralar 10 bin liradan başlıyor sayın bakanım. Kimse büyükşehirlerde memur olarak görev yapmak istemiyor. Enflasyon size göre ve meşhur TÜİK hesaplıyor ama çarşı pazar aynı sözü söylemiyor. Tatlı cümleler kurmak değil gerçekler üzerinden zam yapın biz ona razıyız! Son bir yılda hayat yüzde 250 pahalandı sayın bakanım” şeklinde konuştu.

“BİR HEMŞİRE FORMASI 500 TL OLDU”

Memur maaşlarının çok düşük kaldığını ve memurların geçinmekte zorlandığını vurgulayan Köksal şunları söyledi:

“Eskişehir Diş Hastanesi’nde 30 yıllık memur 9 bin 500 TL maaş aldı sayın bakanım. Memurlar en çok kazanan kuyumcudan daha fazla vergi veriyor. Bilmem rakamlar ne diyor bir bakın sayın bakanım. Sağlık çalışanı 38 TL giyim yardımı alıyor sayın bakanım. Bu paraya çorap alınmıyor. Bir hemşire forması 500 TL oldu.

Bir bardak çay 2 TL idi 8 TL oldu. Bir simit 1,5 TL idi 5 TL oldu sayın bakanım. 2 bin lira olan ev kiraları 6 bin liralara çıktı.

İlkokula çocuğu giden bilir tost 5 TL idi 14 TL oldu. 2022 yılında 250 TL elektrik gelen eve 600 TL elektrik geliyor sayın bakanım. 400 TL doğalgaz gelen eve kısık derecede 1.400 TL geliyor. Bütün alkışlar size gelsin sayın bakanım. Artık cebinizde 5 TL taşımaya gerek kalmadı, çünkü 5 TL'ye bir çay bile içilmiyor.”