Sahibine ulaşılamayan değerli eşya Hazine’ye aktarılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkan sahipsiz para ve ziynet eşyasının akıbeti belli oldu.

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Depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkan sahipsiz para ve ziynet eşyaları, tereke hakimlerinde muhafaza edildikten sonra hak sahibi veya mirasçıları çıkmaması halinde hazineye aktarılacak.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Görevliler tarafından çok sayıda ziynet, para ve değerli eşya bulunuyor.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre; değerli eşyalar, bulunduğu anda kendisinin olduğunu ispat eden sahiplerine veriliyor. Sahibi çıkmayan eşyalar ise polis tutanağının ardından savcılıklara teslim ediliyor. Tutanaklarda bulunduğu yerle ilgili detaylı bilgi yer alan eşyalar muhafaza edilecek.

Enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra bulanan değerli eşyaların tamamı savcılık işlemlerinin ardından tereke hakimliklerine teslim edilecek. Burada belli bir süre bekletilecek ziynet ve değerli eşyalar, sahibi ya da hak sahiplerine yine ispat karşılığında teslim edilecek. Belirlenen sürede sahibi ya da mirasçısı çıkmayan eşyalar, yine hakimliklerce yapılan işlemlerin ardından Hazine’ye aktarılacak. (DHA)