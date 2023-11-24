Samsun Büyükşehir’e AKP’den Celal Uzunkaya adaylık için başvurdu

Eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, memleketi Samsun'dan AKP Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını yarın açıklayacak.

Saygı ÖZTÜRK

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Belediye başkan aday adayları ortaya çıkmaya başladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yarın il binasında AKP’den başkan aday adaylığını açıklayacak.

Genel müdürlüğü döneminde polis teşkilatında yapmak istediği yenilikler, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından engellendiği öne sürülen Uzunkaya görevinden ayrılmıştı.

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Akkuzulu köyünde yapılan saldırı ve linç girişimi sırasında büyük çaba gösteren Celal Uzunkaya, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada saldırganları ‘En az 1000 kişilik güruh’ diye tanımlamış, Süleyman Soylu ise saldırganları ‘3-5 kişi’ olarak açıklamıştı. Bu durum, bakan ve genel müdür arasında yeni bir gerginlik kaynağı oluşturmuştu.

YARIN AÇIKLIYOR

Celal Uzunkaya, aday adaylığını yarın açıklayacağını bir basın açıklamasıyla duyurdu. Uzunkaya tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* “Güzel yurdumuzun dört bir köşesinde ifa ettiğim 48 yıllık kamu hizmetinde edindiğim bilgi, birikim ve devlet tecrübesiyle, kalan ömrümü doğduğum ve yaşadığım şehir olan güzel Samsunumuza ve Samsunlu hemşehrilerimizin hizmetine sunmak maksadıyla;

* 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığımı ilan etmek üzere yarın (25 Kasım Cumartesi) saat 14:00'da Samsun AK Parti İl Binasında yapacağım Basın Açıklamasına Samsunlu hemşehrilerimi, Sivil Toplum Kuruluşları ile Yerel ve Ulusal Medya Temsilcilerini ve tüm dostlarımı davet ediyorum.”