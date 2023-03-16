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Şanlıurfa’da sağanak sonrası barajdaki kirlilik nedeniyle 3 ilçeye geçici süre su verilmeyecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik nedeniyle kent merkezindeki 3 ilçeye geçici süre şebeke suyu verilmeyeceğini duyurdu.

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Şanlıurfa’da sağanak sonrası barajdaki kirlilik nedeniyle 3 ilçeye geçici süre su verilmeyecek

Belediyeden yapılan açıklamada, kentteki sağanak nedeniyle baraj havzasında aşırı kirlilik görüldüğü belirtildi.

Geçici süre Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye’ye su verilemeyeceği aktarılan açıklamada, bu süreçte vatandaşlardan tedbirli davranması istendi.

Afet sebebiyle şebeke suyunda kesinti yaşanması veya temiz suya erişilememesi durumunda, kaynağı belli olmayan suların tüketilmemesinin sağlık açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Resmi kaynaklarımızdan ikinci bir düzeltme gelene kadar tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi önemle rica olunur.” ifadesi kullanıldı. (AA)

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