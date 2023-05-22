Sarıgül’den Sinan Oğan açıklaması: Hayretler içindeyim

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için dur durak bilmeden çalışıyor. Sarıgül, Kılıçdaroğlu’na destek için, seçim bölgesi Erzincan’dan yola çıkarak Sivas ve Erzurum’un ardından bugün Mardin’e gitti. Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’nı destekleme kararını değerlendiren Sarıgül, "Sayın Sinan Oğan beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil” dedi.

Orhan BOZKURT

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Türkiye Değişim Partisi(TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'da milletvekili mazbatasını aldıktan sonra Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda seçimi kazanması için yollara düştü. Erzincan'da kazandığı seçim başarısı sonraısı il il gezen Sarıgül bugün Mardin'in Derik ilçesinde seçmenlerle buluştu.

“KILIÇDAROĞLU, DEVLETİN HESABINI KİTABINI TOPLAR, İKİ YAKAMIZ BİR ARAYA GELİR”

Deriklilere, “Bu mesele siyaset meselesi değil, Erdoğan-Kılıçdaroğlu meselesi de değil, bu mesele memleket meselesi” diye seslenen Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na destek isteyerk şunları söyledi:

* “Ülkemizi bir kişi tek başına mı yönetsin, yoksa cumhurbaşkanı, başbakan, meclis bir arada mı yönetsin? Buna karar vereceğiz. Türkiye 5 yıldır, bir kişi tarafından tek başına yönetiliyor. Sayın Erdoğan'a verdik yetkiyi, Sayın Erdoğan ‘her şeyi ben bilirim' dedi. ‘Ben yaptım oldu' dedi. Ekonomiyi ehil ellere vermedi. Merkez Bankası’nın işine karıştı. Piyasalarla zıtlaştı.

* Son 5 senede işsizlik, yoksulluk, pahalılık, geçim sıkıntısı arttı. Tek adam yönetim, devam ederse dolar 30 lirayı geçer, ekmek 10 lira olur. Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu, devletin hesabını kitabını toplar, iki yakamız bir araya gelir. Devlette israf ve masraf çok arttı. Gelirimiz giderimizi karşılayamıyor. Kılıçdaroğlu mütevazıdır. İsrafa son verir, gösteriş yapmaz. Devletteki lüks araçları, uçakları satar.”

“BENİ BU AKŞAM ŞAŞIRTTI, HAYRETLER İÇİNDEYİM”

Mustafa Sarıgül, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Ogan'ın, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül, “Sinan Oğan'ı tanırım ama büyük bir şaşkınlık ve endişe içerisindeyim. İnanıyorum ki vatandaşlarımızın vicadını şahısların kaprisinin önüne geceçektir. Sayın Sinan Oğan’ın Atatürk milliyetçisi olduğunu biliyorum ama bugün verdiği kararı, gerçekten büyük bir hayretle ve büyük bir şaşkınlıkla izliyorum. Gerekçeleri inandırıcı değil. ‘Ülke iyi yönetilmiyor ama ne yapalım istikrar bozulmasın’ Böyle şey olur mu? Yanlışta ısrar olmaz. Kötü giden istikrar değildir. Ama toplumsal vicdan Kılıçdaroğlu'ndan yanadır. Haklı olan Kılıçdaroğlu'dur. Haklıyız kazanacağız” diye konuştu.

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