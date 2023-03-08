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Saygı Öztürk: Yeni SADAT’lar kuruluyor

SÖZCÜ Televizyonu’nda dün akşam Kırmızı Beyaz programına katılan SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, dikkat çeken bilgiler verdi.

Yayınlanma: 08:33 - 08 Mart 2023 Güncellenme:
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