Sayıştay’dan MHP’li belediyede dikkat çeken bulgular

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 Sayıştay raporunda profesyonel 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'ya tesis, stadyum, otobüs tahsis ettiği ve giderlerinin büyükşehir bütçesinden karşılandığı ortaya çıktı.

İlker KILIÇASLAN

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Sayıştay birçok belediyenin 2022 yılı raporlarını yayınlayarak, belediyelerde yaşanan eksiklikleri ve usulsüzleri gün yüzüne serdi. MHP'nin tek büyükşehir belediyesi olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlanan 2022 yılı Sayıştay raporunda ise iki önemli bulgu göze çarptı.

DAMADININ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞU TAKIMA DESTEK DİKKAT ÇEKTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlanan 2022 yılı Sayıştay raporunda en dikkat çeken bulgu MHP'li Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün damadı Engin Anlı'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Manisa Futbol Kulübü'ne verdiği büyük destek oldu.

Raporda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan otobüs ve işletme hakkının devir yoluyla belediye şirketine devredilen spor tesisleri ile stadyumunun profesyonel 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'ne tahsis ettiği ve araç ile spor tesislerinin giderlerinin büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılandığı ifade edildi.

GİDERLER, OTOBÜS, PERSONEL BÜYÜKŞEHİRDEN

Sayıştay raporunda büyükşehir belediyesinin MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yakınlığı ile bilinen Mevlüt Aktan'ın başkanı olduğu Manisa Futbol Kulübü'nün birçok giderlerini karşıladığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan incelemede, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.11.2020 tarihli ve 2020/495 sayılı kararı ile işletme hakkının devri yoluyla BESOT Müşavirlik, Mühendislik, Müteahhitlik Hizmetleri Ulaşım Toplu Taşımacılık Sosyal Tesisler İşletmeciliği Turizm ve Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (BESOT A.Ş.) 15 yıl süre ve 500 TL kira bedeli ile devredilen Fikri Bayrıl Spor Tesisleri ile Mümin Özkasap Stadyumu’nun BESOT AŞ tarafından Manisa Futbol Yatımları AŞ'ye kiralandığı, spor tesisin bütünüyle kulüp binası, antrenman salonu ve sahası, konaklama ve takımın sosyal alanları olarak kullanıldığı, stadın ise futbol takımının profesyonel ligdeki maçlarına ev sahipliği yaptığı ve bu tesislere ilişkin elektrik, su, doğalgaz gibi cari giderlerin yanı sıra spor aletlerine ilişkin demirbaş alım giderlerinin de belediye bütçesinden karşılandığı, tesiste Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın personelinin görev yaptığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yine büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde bulunan 45 M 6662 plakalı otobüsün Manisa Futbol Yatırımları A.Ş.'nin logosu giydirilerek, futbol takımına tahsis edildiği ve aracın akaryakıt, bakım, otoban geçiş ücretleri, vs. giderlerinin de bütçeden karşılandığı görülmüştür.”

“PROFESYONEL SPOR KULÜBÜNE AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Raporda, büyükşehir belediyelerinin profesyonel ligde mücadele eden takımlara 5393 sayılı Belediye Kanunu'na ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun ‘Yardım Şekilleri' başlıklı 21 inci maddesine göre ayni ve nakdi yardım yamayacağı vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Manisa Futbol Kulübü takımı, Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Ligi'nde mücadele etmekte ve 7405 sayılı Kanun kapsamında anonim şirketi olup, profesyonel statüde bulunmaktadır. Ayrıca Federasyonun resmi internet sitesinde profesyonel kulüpler arasında gösterilmektedir.

Oyuncu satışı, sponsorluk ve stat geliri, lisans hakları gibi birçok gelir getirici araca sahip olan Kulübün ve takımın finansmanının bu gelir kaynaklarından sağlanması gerektiği açıktır. Büyükşehir belediyesinin profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapması ya da herhangi bir ad altında kaynak aktarması mümkün değildir. Bu itibarla, belediyelerin yalnızca amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım yapabilmesine imkân tanınmış olup, profesyonel futbol kulübüne spor tesisi kullandırılması, otobüs tahsis edilmesi ve giderlerinin nakden bütçeden karşılanması mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.”

YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİN LAVABO, AYNA, SABUNLUK, ELBİSE ASKISI ALINMIŞ

MHP'li Büyükşehir'in raporunda dikkat çeken başka bir bulgu ise pazarlık usulü ile ihale edilen yangın güvenliği ile ilgili eksikliklerin tamamlanması ihalesi kapsamında iş ile ilgisi ve bağlantısı bulunmayan bazı malzeme alımlarının yapılması oldu.

Raporda Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Manisa Prime projesi kapsamında yapılan A Bloktaki ticari alanlar ile B blokta bulunan otelin yangın söndürme sistemiyle ilgili tespit eksikliklerin giderilmesi amacıyla 24 Mart 2022 tarihinde ihale gerçekleştirdiği, ihalede yangın güvenliğine ilişkin işlerin dışında bazı malzeme alımlarının da yapıldığı tespit edildi.

Raporda ihale kapsamında yapılan işle ilgilisi olmayan ve alımları yapılan malzemelerle ilgili şu ifadelere yer verildi: “İdarece, yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerin ivedi olarak giderilmesi kapsamında 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi ile ihaleye çıkılırken, bu kapsamda olmayan vitrifiye (lavabo, ayna, etajer, batarya, sabunluk), mobilya (elbise askısı), asma tavan, ledli armatür, otomatik klorlama cihazı, tam aktif karbon filtre cihazı, tam otomatik su arıtma cihazı, asma germe membran sistemi, tente, kartlı kilit, giriş paspası gibi alımlar da yapılmıştır.”

Raporda uyarı niteliğinde ise “Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun'da tahdidi olarak sayılan durumlarda yapılması uygun olan pazarlık usulünün kapsamının, bu usulün kullanılmasına gerekçe gösterilen yapım işinin dışında ve bu işle doğal bir bağlantısı bulunmayan alımlar yapılarak genişletilmemesi gerekmektedir.” ifadelerine de yer verildi.

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