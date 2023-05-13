Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 14 ile uyarı
Meteoroloji, güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre pazar günü (yarın) seçim için sandık başına gidecek olan 14 ildeki vatandaşlara sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacak, 17.00’ye kadar sürecek.
Seçim heyecanın yaşanacağı 14 Mayıs günü hava sıcaklıkları da merak ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “(14 – 20 Mayıs 2023) Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı ve yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.” denildi.
14 İLE UYARI
Öte yandan pazar günü 14 ile sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada Çanakkale, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari’de sağanak ve kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.