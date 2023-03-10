Seçim tarihi belli oluyor… Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi takvimine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi ile kararını bugün Saray’da açıklayacak.

Erdoğan, saat 14.00’te açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.

Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada “Resmi olarak 10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek” demişti.

Erdoğan'ın kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu bugün ya da yarın toplanacak ve seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararını alacak. YSK önümüzdeki hafta yeniden toplanarak seçim takvimini de açıklayacak.

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