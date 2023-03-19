Seçime 54 gün kala bor tesisi açtı

Karadeniz'de bulunan doğalgaz için sık sık tarih veren Erdoğan, seçimlere 54 gün kala bor karbür üretim tesisi açtı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’deki Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi açılış törenine katıldı. 279 kişinin istihdam edileceği tesiste yılda 1000 ton bor karbür üretimi yapılacağı öne sürülen tesiste bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

– Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi, bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır.”

– Ülkemizin stratejik ürünleri arasında yer alan bor madeninin katma değerini 300 kat artıracak tesisimizin açılışında bir aradayız.

– Bor karbür, özellikle zırh alanında, savunma sanayinin vazgeçilmezidir. Tesisimizde yapılacak 1000 ton üretim iki bin kata kadar varan değer artışı sağlayacaktır.

– Savunma sanayimizin ihtiyaçları başta olmak üzere gizli açık ambargoların hamle kayıplarını iyi biliyoruz. Sadece Eti Maden’de yapılan çalışmalar bile başarının konusudur. Ferrobor tesisimiz de bu sene içinde hizmete girecektir. Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız.

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