Abone Ol

Şehri fırtına vurdu: Levhalar ve direkler devrildi

Çorum'da yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle billboardlar ve trafik sinyalizasyon direkleri devrildi.

Yayınlanma: 15:07 - 28 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Çorum’da, etkili olan yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tarafındaki billboardlar ve trafik sinyalizasyon direkleri ile Osmancık kara yolu kenarındaki ağaçlar devrildi.

Trafik ekipleri Çorum-Ankara, Çorum-Samsun kara yolunda trafiğin aksamaması için çalışma yaptı. Belediye ekipleri de bölgelerinde hasar gören billboard ve trafik sinyalizasyon direklerini kaldırmak için çalışma başlattı. (DHA)

Meteoroloji bölgeyi uyardı: Kuvvetli kar geliyorİlginizi ÇekebilirMeteoroloji bölgeyi uyardı: Kuvvetli kar geliyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Çorum Hitit Üniversitesi Samsun trafik yağmur
X Reklam