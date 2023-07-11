Sel bölgesinden acı haber geldi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu zemini çöken fabrikada göçük altında kalan işçinin cesedi derede bulundu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde ise kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi.

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Kentte etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu Şenol Karagöz, Ali Camcı ve Şinasi Özdemir göçük altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Karagöz ve Camcı kurtarıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Göçük altında kalan Şinasi Özdemir için fabrika alanında yapılan arama çalışmaların yanı sıra jandarma ekipleri de dere boyunca tarama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler olayın gerçekleştiği alanın yakınlarında Özdemir’in dere içerisinde cenazesini buldu.

Özdemir’in cesedi, AFAD ve AKUT ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ORDU’DA ARAMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi.

İlçede dün sağanak yağış etkili olduğu sırada, Yavaş Mahallesi’nde, ahırın yanındaki alanda hayvanlarına yaprak kesen Naciye Yılmaz’ın (55) kaybolduğunun belirtilmesi üzerine başlatılan çalışmaların ikinci gününde, dere ve ormanlık alanda arama yapıldı.

Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve polis özel harekat, Van’dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler, sivil toplum kuruluşları ile bazı mahalle sakinleri katıldı.

Yılmaz’ın düşmüş olabileceği değerlendirilen derede, yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama yapıldı. Ekiplerce ormanlık alanda da tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Ara verilen çalışmalara, yarın sabah devam edilecek. (AA)

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