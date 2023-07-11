Sel sularına kapılan babasının cesedini buldu
Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinde kaybolan Hüseyin Topçuoğlu'nun cansız bedeni, oğlu tarafından balçığa saplanmış halde bulundu.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Hüseyin Topçuoğlu’nun (58) cansız bedeni, oğlu R.T. tarafından İstanbul’dan gelen ve arama çalışmalarına katılan kişi tarafından bulundu.
Cansız bedenin balçığa saplandığı tespit edildi. Topçuoğlu’nun ölüm haberi yakınları arasında büyük üzüntü yarattı. Sel felaketinde hayatını kaybeden Hüseyin Topçuoğlu’nun cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.