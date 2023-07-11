Abone Ol

Sel sularına kapılan babasının cesedini buldu

Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinde kaybolan Hüseyin Topçuoğlu'nun cansız bedeni, oğlu tarafından balçığa saplanmış halde bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sel sularına kapılan babasının cesedini buldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Hüseyin Topçuoğlu’nun (58) cansız bedeni, oğlu R.T. tarafından İstanbul’dan gelen ve arama çalışmalarına katılan kişi tarafından bulundu.

Cansız bedenin balçığa saplandığı tespit edildi. Topçuoğlu’nun ölüm haberi yakınları arasında büyük üzüntü yarattı. Sel felaketinde hayatını kaybeden Hüseyin Topçuoğlu’nun cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçükİlginizi ÇekebilirGiresun'da sağanak sonrası fabrikada göçükKaradeniz'i sağanak vurdu: Taşan dere can aldıİlginizi ÇekebilirKaradeniz'i sağanak vurdu: Taşan dere can aldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam