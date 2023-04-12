Serap Belovacıklı ile Haber Kuşağı

Serap Belovacıklı ile Haber Kuşağı, hafta içi her gün saat 16.00'da SÖZCÜ TV’de...

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Kısa sürede ülkenin en çok izlenen kanallarından biri haline gelen SÖZCÜ TV tarafsız, şeffaf, adaletli yayıncılık anlayışıyla fark yaratmaya devam ediyor…

Serap Belovacıklı, Atılgan Çetinsoy'un editörlüğüyle hafta içi her gün 16.00-19.00 saatleri arası günün öne çıkan başlıklarını masaya yatırıyor.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan fazla seçmen iddiasında bulundu. Oğan, “Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik” dedi.

AKP’LİLER ARASINDA KAVGA

AKP'de 6284 kavgası bitmiyor. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu; AKP'li Özlem Zengin, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Derya Yanık'ı ‘cehennemlik’ olmakla suçladı. Zengin'den Sofuoğlu'na “Bunlar AK Partili falan değil” sözleri ile yanıt geldi.

Türkiye seçime giderken adaylar çalışmalarına hız verdi… CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, seçim çalışmalarını anlatacak, AKP listesinden seçime giren HÜDA-PAR ile ilgili değerlendirmeler yapacak.

Uyuşturucu baronu uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, Sarıyer'de yakalandı… Operasyonun detaylarında neler var?

ÇETİNKAYA OPERASYONUN DETAYLARI

Chicago Üniversitesi'nden Türk akademisyen korkutan tabloyu açıkladı. Türkiye'den akademik beyin göçü sürüyor… 12 bin akademisyen ülkeyi terk etti…

Tüm bu konular saat 16.00’da SÖZCÜ TV'de yayınlanan Serap Belovacıklı ile Haber Kuşağı’nda…