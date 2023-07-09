Sevgilisi tarafından vurulan polis 42 gün sonra öldü

Aksaray'da sevgilisi tarafından başından vurulan polis memuru Abdullah Eroğlu, 42 gün süren mücadelesini kaybetti.

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Aksaray’da yaşanan olayda, sevgilisi Aysel Baydar’ın (23) tabanca ile başından vurarak ağır yaraladığı polis memuru Abdullah Eroğlu (26), 42 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 28 Mayıs’ta Taşpazar Mahallesi 839 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel Baydar arasında çıkan tartışma sonucunda Baydar, Eroğlu’nun beylik tabancasını alarak ateş etti.

“AYRILMAK İSTEDİM”

Eroğlu, başından vuruldu ve kanlar içinde yere yığıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hızla yetiştirilen Eroğlu, 42 gün süren bir mücadelenin ardından yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan iki çocuk annesi Aysel Baydar, ilk ifadesinde Eroğlu ile 1 yıldır birlikte olduklarını ve ayrılmak istediğini söylediğinde tartışma çıktığını, bu tartışma esnasında ise tabanca ile ateş ederek sevgilisini vurduğunu belirtti. Baydar, işlemlerinin ardından tutuklandı. Abdullah Eroğlu’nun cenazesi ise memleketi Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi.

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