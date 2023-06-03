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Sivas’ta korkutan deprem (Son depremler)

Sivas Ulaş'ta saat 18.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 18:18 - 03 Haziran 2023 Güncellenme:
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Sivas’ta korkutan deprem (Son depremler)

Sivas’ta deprem oldu. Ulaş ilçesinde saat 18.07’de meydana gelen deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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