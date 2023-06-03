Sivas’ta korkutan deprem (Son depremler)
Sivas Ulaş'ta saat 18.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sivas’ta deprem oldu. Ulaş ilçesinde saat 18.07’de meydana gelen deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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