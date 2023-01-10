Siyasette torpil dönemi kadın devrimiyle bitecek

Kadınların siyasetteki mücadelesini artırmak üzere kurulan Ben Seçerim Derneği’nin kadın yöneticileri siyasette yeni bir dönemi başlatmakta kararlı.

Hande ZEYREK

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Siyaset iletişimcisi Nilden Bayazıt, Prof. Dr. Binnaz Toprak, Sena Kaleli, Doç. Dr. Özlem Kaygusuz, İdil Elveriş gibi her biri alanında uzman siyasetçi ve akademisyen kadınlar bir araya geldi; Ben Seçerim Derneği'ni kurdu. Her partiden nitelikli, seçilebilir kadın adaylar çıkarmak için kurulan Ben Seçerim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nilden Bayazıt seçim öncesi parti genel başkanlarının kapısını aşındırıp baskı grubu oluşturmaya kararlı olduklarını anlattı.

“Cinsiyet kotasının olduğu bir partiden gol yemiş, eski bir siyasetçiyim” diyen Bayazıt, CHP'de İl Başkan Yardımcılığı, Parti Meclis Üyeliği, kurultay delegeliği ve milletvekili adayı olmuş bir kadın siyasetçi olarak, kadın sorunlarının içeriden değil, dışarıdan bir baskı grubuyla çözüleceğini savundu. 2018'de Kahramanmaraş'ta milletvekili adayı olarak çalışan Nilden Bayazıt orada siyasette mücadele eden ancak bastırılmış kadınları görünce yaşadığı kırılmanın etkisiyle yola koyulduğunu anlattı.

YOL HARİTAMIZ BELLİ

Ben Seçerim Derneği'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Nilden Bayazıt şöyle konuştu:

“Kurucularımızla dünyadaki sistemleri inceledik. Kendimize feyiz aldığımız 25 sene önce Amerika'da kurulan EMILY List kuruluşu var. Kadınları siyaset için tek tek arayıp bulunuyor ve demokrat kadınlarla çalışıyorlar. “Biz kadınları siyasete sokmaya çalışacağız ama her kadını değil. Bir duruşu, mücadelesi olan kadınlar olacak” diyorlar. İlk başta bu oluşum 15 yıl önce Teksas'a kadın vali seçtiriyorlar. Bugün ABD Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris de EMILY List'in siyasete soktuğu kadınlardan biri ve bu onun için büyük gurur. Biz de aynı şekilde kadınları bulup mecliste seçilebilir yerlerden sokmak için bire bir genel başkanlarla pazarlık yapacağız. O yüzden adımız Ben Seçerim oldu. Kendimize bir hedef koymalıydık ve gerçekçi olmalıydı. Önümüzdeki seçim için hedefimiz 5 partiden, 5 kadını seçilebilir yerden meclise sokmak. 5 partiyle de görüştük. Çok olumlu yaklaşıldı. Adaylık düşünen kadınlarla görüşmeye başladık. İnternet sitemizde adaylık formu var. İsimler çıkardık sonra o isimleri alıp, bilinirlik araştırması yaptık.

TORPİL DÖNEMİ BİTECEK

“Bizim amacımız kadın siyasetçinin profilini değiştirmek. Kadınlar kadın olduğunu unutmadan siyaset yapmalı. Kadın kotalarının bir önemi yok. Çünkü sayı değil nitelik önemli” diyen Bayazıt şöyle devam etti: Biz sistemi değiştirmek istiyoruz. Bölgelerde bilinirlik çalışmalarımız devam ediyor. Sonra genel başkanlara gidip “bu kadını aday koyarsanız oyunuzu şu kadar arttırıyor” diyeceğiz. Kamuoyuyla da aynı anda paylaşacağımız için baskı grubu oluşacak. Torpil dönemi de sona eriyor. Kadın devrimiyle siyasette yeni dönemi başlatmak istiyoruz. Önümdeki dönemde gençler çok önemli bütün amacımız yerelde genç kadın adaylar için çalışmak. 5 kadınla neyi değiştireceksiniz? Diyebilirler. Bu 5 sonrasında 10- 20 olacak. Bir yandan da mecliste bu 5 kadının dayanışmasını istiyoruz. Meclisin şu kadarı kadın şu kadarı erkek olsun diye iddiamız yok. Öyle kadınlar girer ki meclise tek başına ordu gibi çalışır. Milletvekili Sera Kadıgil örneği gibi.

Seçmende büyük mutsuzluk var

Kanada'dan aldıkları destek fonuyla, KONDA Araştırma Şirketi'ne, “Türkiye'de Kadın Siyasetçi Algısı Araştırması” yaptıran Ben Seçerim Derneği, geçtiğimiz Eylül ayında araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçları paylaşmıştı. Araştırmaya dikkat çeken Nilden Bayazıt “Şuanda AKP'lisinden CHP'lisine seçmen büyük bir değişim istiyor ve seçmenler siyasi partilerin önüne geçmiş durumda. Normalde seçmenler partiyi takip eder. Ülkede büyük bir mutsuzluk var. Kararsız seçmenlerin yüzde 70'i kadın aday destekleyeceğini düşünüyor. Seçmen kadın siyasetçiyi de değişimin bir parçası olarak görüyor” diye konuştu.