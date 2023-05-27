Skandal rapor: Bina sakinleri isyan etti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan ve depremden “Ağır hasarlı” raporu verilen bir binanın hasar kaydı daha sonra az hasarlı olarak değiştirildi. Çıplak gözle bile bakıldığında adeta “Yıkılıyorum” denen binanın raporunun değiştirilmesi apartman sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı ve konu yargıya taşındı.

Ahmet KAYA

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük hasara yol açtığı illerden birisi olan Adıyaman'ın Besni İlçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi, Prof. Dr. Halit Ertuğrul Sokak'ta iskan belgesi olmadığı ileri sürülen ve depremde kolonları hasar gören Bertan Apartmanı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından ağır hasarlı raporu verildi.

Söz konusu binanın e-devlet kayıtlarında taşıyıcı alt kolonlarının zarar gördüğü ve içindeki demirlerin eğildiği bilgisine yer verildi.

AĞIR HASAR, AZ HASARLIYA ÇEVRİLDİ

Ancak, bu rapora 40 daire bulunan apartmanı sakinlerinden 11'i itiraz etti. Tekrar incelemeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri bu kez binadaki incelemelerinin ardından ağır hasarlı raporunu az hasarlıya çevirdi.

Binanın hasar kaydının neden değiştirildiği ile ilgili ise kayıtlara yer verilmedi. Çıplak gözle bile bakıldığında adeta “Ben yıkılıyorum” diyen, her taraftan dökülen binanın hasar kaydının ağırdan, az hasarlıya çevrilmesine itiraz eden bina sakini Levent Teke, konuyu yargıya taşıyarak Besni Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

BİLİRKİŞİ EK SÜRE İSTEDİ

Mahkemenin binayla ilgili inceleme yapmakla görevlendirdiği bilirkişi, dava konusu parselde bulunan yapı ile ilgili olarak karot deney sonuçları sisteme girilmediğinden dolayı raporu hazırlayamadığını kaydederek 11 Mayıs'ta mahkemeden 30 günlük ek süre tanımlanmasını talep etti.

Konuya yargıya taşıyan bina sakini Levent Teke, depremde evi hasar gören yurttaşlara ödenen hane başı gelir desteğinin ve taşınma yardımının da hala kendisine ödenmediğini belirtti.

Levent Teke, “Evleri ağır hasarlı olduğu için başlangıçta çadır ve konteynerlerde kalan bina sakinlerine evlerine dönmeleri yolunda baskı yapılıyor. Aynı şekilde Adıyaman'da çok sayıda ağır hasarlı binanın raporu az hasarlı olarak değiştirildi. Bu konuda oldukça kirli ilişki iddiaları konuşuluyor. Bu binaya az hasarlı raporu vermek resmen cinayete teşebbüs suçu işleniyor. Bu binaya insanlar tekrar yerleşse ve yıkılsa olası bir deremde yıkıldığında hesabını kim verecek?” diye sordu.

MİMARLAR, “BU BİNA AĞIR HASARLI” DEDİ

Konuya ilişkin çeşitli meslek kuruluşlarının yetkililerine binalarının görüntülerini gösterdiklerini de kaydeden Teke, “Mimarlar bu binanın mevcut aliyle ağır hasarlı olduğunu ifade etti. Mimarlar, binamızda kabuk atması ve kolonda bulunan boyuna dontıda burkulma görüldüğünü, bu tip hasarların ise D tipi hasar olarak sınıflandırıldığını ve kesinlikle ağır hasarlı olduğunu belirttiler” dedi.