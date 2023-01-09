17 yılın sonunda isyan ettiler: Bundan sonra oy beklemesinler

Konya’da 2006 yılında AKP’li Meram Belediyesi ile Boytaş Boyacıoğlu İnşaat San. Tic. A.ş. ortak girişimi ile yapımına başlanan ve 2008 yılında tamamlanması planlanan Gedavet Konutları aradan geçen 17 yıla rağmen tamamlanamadı. Duruma tepki gösteren mağdur vatandaşlar, “Bundan sonra oy beklemesinler bizden. Hakkımızı helal etmiyoruz” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Meram ilçesinde dönemin AKP'li Meram Belediye Başkanı Refik Tuzcuoğlu tarafından tanıtımı ve ihalesi yapılan, 128'i arsa sahibi olan Meram Belediye’sine ait, toplam 512 daire, işyerleri ve sosyal alanların bulunduğu Gedavet Konutları, 2008 yılında tamamlanarak teslim edilmesi gerekirken yüklenici firmanın battığı gerekçesiyle aradan geçen onca yıla rağmen teslim edilmedi. Proje nedeniyle 270 kişi mağdur oldu.

MAHKEME MERAM BELEDİYESİ'Nİ GARANTÖR GÖRDÜ

Projenin yayınlanan reklamlarında inşaatları yapacak olan firma Meram Belediyesi'ni garantör olarak gösterdi. Mahkeme dava açan bazı mağdurların mağduriyetinin giderilmesi için karar verdi. Verilen karar neticesinde Meram Belediyesi'nin söz konusu zararı gidermesine hükmedildi ancak mağdurlara bekledikleri ücret verilmedi.

16 yıldır 4 farklı AKP'li belediye başkanıyla yaptıkları görüşmelerden sonuç alamayan mağdurlar, atıl vaziyetteki kooperatif inşaatı önünde açıklamalarda bulundu.

“BUNDAN SONRA BİZDEN OY BEKLEMESİNLER”

Belediyenin kendisinin de mağdur edildiğini söyleyen vatandaşlar, “Belediye hangi mağduriyetten bahsediyor. 100 bin lira olarak verdiğimiz parayı kaç sene sonra 150 bin lira olarak veriyor. Belediye Başkanı ‘mağdur benim' diyor. İçimizden hiç para almayan var. Karşımızda devlet var diye mahkemeye de vermedik. Reise olan şeyimizden dolayı mahkemeye vermedik. Bundan sonra oy beklemesinler bizden. Attığımız oylarla getirdik onları başa” dedi.

“HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ”

Belediyenin tapularını verme çağrısında bulunan bir vatandaş, “Şu an belediyenin burada 128 dairesi varken artık 300 dairesi var. Belediye bize tapularımızı ederi neyse ya onu versin ya da tapularımızı versin. Yoksa bu hukuki mücadelemiz bitmeyecek. Hakkımızı helal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.