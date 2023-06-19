4 köyde hayatı felç etti, 10 bin hayvan susuz kaldı

Kırşehir'de 4 köyün ortak mera alanında altın madeni için başlatılan sondaj çalışmaları sonrasında, yeraltı suları kayboldu. Su kıtlığı çeken köylüler meralarında altın madeni yapılmasını istemediklerini dile getirdi. Çimeli Köyü muhtarı Şahin Elibol, "Eskiden beri su kıtlığımız var. Hayvanlarımızın su içtiği çeşmeler kurudu. 10 bin hayvanımız susuz kaldı" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Kırşehir, Boztepe ve Özbağ ilçeleri arasında kalan Çimeli, Körpınar, Çuğun ile Kızılcaköy tarafından ortak kullanılan merada, özel bir şirket tarafından yaklaşık 10 yıldır sürdürülen sondaj çalışmaları sonucunda, altın çıkarmak için ÇED süreci başlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri ile maden şirketinin görevlileri geçtiğimiz günlerde köylülerle bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda köylüler, sondaj çalışması sırasında yaşadıkları sorunları anlatarak, zaten az olan sularının da kaybolduğunu ve madenin çevreye zarar vereceğini belirterek karşı çıktı.

Maden şirketi ise sondaj çalışmalarına devam ederken ÇED raporunun henüz tamamlanmadığı belirtildi.

“10 BİN HAYVAN SUSUZ KALDI”

Madenin zararlarından en çok etkilenecek olan yerleşim yerlerinden biri olan Çimeli Köyü’nün muhtarı Şahin Elibol, maden şirketinin 2013 yılından itibaren merada sessiz sedasız sondaj çalışması yaptığını ileri sürdü.

Merada maden arandığını 3 yıl önce fark ettiklerini dile getiren Elibol, şöyle konuştu:

“3 sene önce geldiklerinde bunlar sondaj makineleri ile su çekmeye başladılar. Tabii biz razı olmadık, köyümüzün suyu yok zaten, eskiden beri de su kıtlığımız var. Ben bu çeşmenin suyunu karşı dağdan o dönem 80 bin liraya mal ederek getirdim. Burada 30 metreden oluşan 6 havuzlu çeşmeyi yaptırdım.

Bu çeşmenin suyunu tam 10 bin hayvan içiyordu. Şirket yetkililerine yalvardım. Bizim hattımız 30 santimetrede derinlikte. Borularımız büküldüğü zaman suyumuz gider dedim. Fakat onlar bizi dinlemediler. Şu anda hayvanlarımızı görüyorsunuz burada susuz, çeşmeye geliyorlar ama boşa geliyorlar.

Köyümüz gitgide yaşanmaz hale geliyor. Mera diye bir şey kalmadı. Bunlar işletmelerini çalıştırıyorlar ama en büyük zararı köye veriyorlar. Şu an 10 bin hayvan köy kuyusuna yükleniyor. Köy suyumuz da yetersiz olduğu için şu anda dinamolarımız boşa çalışıyor, çamur çekiliyor kuyulardan. Bu maden şirketinin yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz”

“MADEN GELDİ SIKINTILAR BAŞLADI”

Maden şirketinin kendilerine, herkesin bu işten faydalanacağını söylediğini kaydeden Elibol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama bundan en çok zararı biz görüyoruz. Maden firması köyümüzün yaşama standardını öldürüyor. Köyde yaşanacak bir hal kalmıyor. Yollarımız, sularımız, hayvancılığımız, her şeyimiz ölüyor.

Buradaki huzurlu yaşamımız bozuldu. Susuzluk başladı, yeraltı sularımız çekilmiş durumda. 10 bin hayvanımız susuz, vatandaşımız sıkıntılı. Ben köyde 5 saat suyu kesme tasarrufuna gideceğim. Maden başladı, en büyük sıkıntımız başladı.

4 maden köyü olarak olumsuz cevap verdik, istemediğimizi beyan ettik, halkımızın ortak beyanı bu ve mühürleyip imzalayıp bilgilerine sunduk. Ama dinletemedik.”

Öte yandan maden çalışmasının yapılacağı alanın yakınından Kırşehir’in içme suyu ihtiyacının karşılandığı ve altın madeninin çalışması halinde siyanür gibi zararlı maddelerin içme suyuna karışabileceği ileri sürüldü.

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