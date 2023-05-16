Adalet nöbetinden TBMM’ye

Şanlıurfa’da 2018 yılında seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada babası ile iki kardeşinin ölümünden sonra annesi Emine Şenyaşar ile birlikte 786 gündür adalet nöbeti tutan Ferit Şenyaşar, Yeşil Sol Parti'den (YSP) milletvekili seçildi.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 2018 yılındaki seçim çalışması sırasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan saldırılar sonucu 66 yaşındaki Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil Şenyaşar (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirirken, Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı.

Olaydan sonra adaletin tecelli etmesi için gerekli işlemlerin yapılmadığını ileri süren Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa Adalet Sarayı önünde adalet nöbetine başladı.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu birçok siyasetçi, Şenyaşar ailesini nöbet yerlerinde ziyaret ederek, adaletin sağlanması konusunda çalışma yapılacağı sözünü verdi.

Ferit Şenyaşar, 14 Mayıs’taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde, Yeşil Sol Parti listesinden Şanlıurfa milletvekili adayı olup, seçildi.

“BAŞKA PARTİLERDEN DE ADAYLIK TEKLİFİ GELDİ”

Kendisine başka partilerden de adaylık teklifi geldiğini belirten Ferit Şenyaşar, “Yeşil Sol Parti'den aday olmayı uygun gördüm. Bundan sonra adalet mücadelemi Ankara'da TBMM çatısı altında sürdüreceğim. Şanlıurfa'ya geldiğimde de nöbeti devam ettirecek olan annemin yanında nöbete devam edeceğim” dedi.

Anne Emine Şenyaşar ise sosyal medyadan, cezaevinde bulunan oğlu Fadıl Şenyaşar’ı kast ederek, “Oğlum bırakılıncaya kadar bu adliyenin önünden kalkmayacağım. Mücadeleme devam edeceğim” açıklaması yaptı.

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