Adıyaman’ın yok sayıldığı belgelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ağır hasar alan Adıyaman'da incelemede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk birkaç gün Adıyaman’da istediğimiz çalışmayı yürütemedik bu nedenle sizden helallik istiyorum” dedi. Resmi belgeler de Adıyaman’ın adeta yok sayıldığını açığa çıkardı.

Deniz AYHAN

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ağır hasar alan Adıyaman’da incelemede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “İlk birkaç gün Adıyaman'da istediğimiz çalışmayı yürütemedik bu nedenle sizden helallik istiyorum” dedi.

Resmi belgeler de Adıyaman'ın adeta yok sayıldığını açığa çıkardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem bölgesine hava araçlarıyla müdahale yapılmasına ilişkin 142 hava aracı sahibi şirkete bölgeye destek olunup olunmayacağına ilişkin yazı yazdı. Yazıda ‘Adıyaman'ın yok sayıldığı görüldü.

6 Şubat 2023’te saat 14.48’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek tarafından imzalanan belgede, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem gerçekleşmiş olup, depreme ilişkin sarsıntı Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilmiştir. Bahse konu depreme ilişkin arama/kurtarma çalışmaları kapsamında söz konusu bölgelere acil müdahale ekiplerinin, ihtiyaç ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasını temin etmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli koordinasyon sağlanmakta olup, işletmeniz filosunda yer alan hava araçları ile deprem bölgelerine destek verilip verilemeyeceğine ilişkin durumlarının belirlenebilmesi amacıyla ekteki tabloyu doldurmanız gerekmektedir” denildi.

Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından deprem günü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yayınlanan basın bülteninde de “Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir” denildi ve Adıyaman'ın ismine yer verilmedi.

GEÇ MÜDAHALE EDİLMESİ BİNLERCE CANA SEBEP OLDU

Depremi en şiddetli hisseden ve yıkımın en ağır olduğu Adıyaman resmi belgelerle de adeta kaderine terk edildi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Belgelere göre Adıyaman’da ilk başta hiçbir şey yokmuş gibi bir değerlendirme yapılmış. Deprem üssüne sadece 50 KM mesafedeki bir koca şehir eğer unutulmuşsa bu depremden daha vahim bir sorundur” dedi.

Tutdere, “Belgelerde maalesef Adıyaman’ın ismi yok. Adıyaman’da hiçbir şey yokmuş gibi bir algı var. İlk başta gerçekten öyle bir algı vardı ta ki Adıyaman’dan biz canlı yayınlara katılarak vahim tabloyu anlattıktan sonra harekete geçildi. Ortada bir hazırlık, araç gereç yoktu. Müdahale eksik kaldı. Çevremizde 2. Ordu var, destek istenebilirdi. Velhasıl şunu Adıyaman için açık ve net şekilde bu işin tanığı olarak söylüyorum. Arama kurtarma eksikliği, alet, ekipman eksikliği vardı. Müdahale gecikti. Bu gecikme de binlerce insanımızın yaşamına sebep oldu” dedi.

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