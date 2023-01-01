Son dakika… Adli kontrolle serbest kalmıştı, savcı karara itiraz edince tutuklandı

Diyarbakır’da 16 Aralık günü polis servis aracına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmada bir zanlı daha tutuklandı. Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakılan U.A savcının itirazı üzerine Lice’de yakalandı. İfadesi alınan U.A tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki hayvan pazarı yakınlarında yol kenarına bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılarak 8'i polis 9 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI, SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Olaydan sonra yakalanan U.A, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan U.A, bombacı Ferhat Aksoy'un akrabası olduğunu, ancak olayla bir bağlantısı olmadığını söyledi. Adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılan U.A ile ilgili soruşturmayı yürüten savcı zanlının tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği kararına karşı nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Savcı, bombalı aracı kiralayan G.T'nin Plaka Takip Sistemi’nde birlikte seyahat ettiklerine dair kayıtlarının bulunduğunu, ayrıca G.T'nin cep telefonunda U.A'nın elinde uzun namlulu silahla kırsal bölgede nişan alıp ateş açarken çekilmiş fotoğrafları ve evlerinde yapılan aramada iki adet silah bulunması ve bombacı Ferhat Aksoy'la telefon görüşmeleri yaptığına dair HTS kayıtları nedeniyle tutuklanmasını istedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İtirazı kabul eden mahkeme, U.A'nın bombacı Ferhat Aksoy ile birlikte örgüt üyeleriyle görüşme yaptığına dair yakalanan diğer zanlıların ifadelerinin bulunduğunu, saldırı keşfi için kiralanan araçla birlikte hareket ettikleri için terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçu kapsamında zanlı hakkında CMK'nın 98/1 maddesi uyarınca tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

GÜLDİKEN KÖYÜ’NDE YAKALANDI

Lice'nin Güldiken Köyü'nde yakalanan U.A, SEGBİS yoluyla yeniden hakim karşısına çıktı. Bombalı aracı kiralayan G.T'nin cep telefonunda çıkan görüntülerdeki kişinin kendisini olmadığını ileri süren U.A, “Ferhat Aksoy halamın torunudur. G.T ise benim köylümdür. Ben ona telefon satmadım, telefonu benden aldığını niye söylediğini anlamış değilim. Onun telefonunda çıkan görüntülerdeki kişi de ben değilim. Ben örgüt mensuplarıyla görüşme yapmadım, geçen yaz ayında Ferhat'ın aracıyla köyden Lice'ye geldim. Bir aydan beri köydeyim, köy dışına çıkmadım. Ferhat'ın kiraladığı araca sadece bir defa bindim. Suçsuzum” dedi. Mahkeme adli kontrol kararının yetersiz kalacağını değerlendirip savcının itirazının kabulüyle U.A'nın tutuklanmasına karar verdi. Zanlı cezaevine gönderildi.

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