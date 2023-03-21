AKP’li başkan yardımı şova dönüştürdü

Konya’da AKP’li Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımı şova dönüştürdü. Kendi adının yazdığı Ramazan kolilerini dağıttığı vatandaşlarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP’li Kale’nin bu davranışı tepki topladı.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Kale, Ramazan ayı için ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan Ramazan kolisi yardımını şova dönüştürdü. İlçedeki depremzede ve diğer ihtiyaç sahibi ailelere üzerinde ismi yazılan kolileri dağıtan AKP'li Mehmet Kale, vatandaşlarla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İhtiyaç sahibi vatandaşlarla çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Kale, şu notu düştü:

“Cihanbeyli birliğin, beraberliğin, kardeşliğin şehridir. Deprem bölgesinde yaralarımızın sarılması için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan da yaklaşan Ramazan öncesi dayanışma seferberliği başlattık. Afetzede vatandaşlarımızın da olduğu toplam 2 bin 500 ailemize ulaşacağız.

Ekiplerimizle birlikte ilçemize yerleşen depremzede ailelerimizi ziyaret ettim. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay da bize destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin.”

“AKP’Lİ BAŞKAN KENDİ REKLAMINI YAPIYOR”

AKP'li başkanın yardım şovuna tepki gösteren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şunları söyledi:

“Peygamberimiz ‘sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' diyor ama Cihanbeyli Belediye Başkanı yapılan yardımı cümle aleme duyurarak göstererek şov yapıyor. Belediyelerin bu süreçte yardım yapması çok önemli ama yardım yapılan insanlarımızın yüzlerinin açık bir şekilde teşhir edilmesi bir rezalettir.

Bu da yetmezmiş gibi AKP'li başkan kolilerin üzerine kendi adını yazıp reklamını yapıyor. Bu ayıptır! AKP'liler bunu her zaman yapıyor. Defalarca tepki gösterilmesine rağmen yardım yapılan vatandaşları rencide etmekten geri durmuyorlar. Yardımı bile şova dönüştüren bu zihniyeti halkımızın takdirine bırakıyorum”

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