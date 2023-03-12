AKP’li Kurt: Andımız’ı okumadım, okumaya da niyetim yok

AKP MKYK üyesi ve 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, hükümetin adını "çözüm" koyduğu sürecin, müzakerelerin yürütüldüğü bölümünde kaldırılan Andımız'ı hiç okumadığını, okumaya da niyeti olmadığını belirtti.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da AKP İl Başkanlığı yaptıktan sonra 23. Dönem milletvekili seçilen ve halen MKYK üyesi olan Abdurrahman Kurt Andımızla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Andımız” ile ilgili paylaşılan bir videonun altına yorum yapan AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, “Ömrümde okumadım bu insanlık onurunu zedeleyici ve hiç bir Müslümanın (etnik kimliği ne olursa olsun) kabul edemeyeceği bu gayrı insani ve gayrı İslami marşı. Daha da okumaya hiç niyetim yok” ifadelerini kullandı.

Kurt 2015 yılındaki seçimlerde 6. Sıradan milletvekili adayı gösterildiği için seçilme ihtimali olmadığını düşünerek adaylıktan çekilmişti. Kurt, 3 yıl önce de kamu kurumlarında parayla kadro alımı yapıldığı iddiasında bulunmuştu. Kurt, Devlet Su İşlerine 80 bin lira, Havaalanında silahlı güvenlik görevlisi olabilmek için 22 bin lira para karşılığında kadrolaşmaya gidildiğini belirterek, “Birileri buna ‘Edi Bese' (Artık yeter) yemeyecek mi?” diye tepki göstermişti.

“ÇÖZÜM SÜRECİ”NDE KALDIRILDI

“Türk'üm doğruyum, çalışkanım” ifadesi ile başlayan ve okullarda öğrencilerin okuduğu “Andımız” 2013 yılında hükümetin adını “çözüm” koyduğu süreçte kaldırılmıştı. Bu süreç sadece Andımız'ın kaldırılmasıyla sınırlı kalmamış ve gerek Güneydoğu'daki şehir merkezlerinde, gerekse kırsal alanda dağlara ve taşlara yazılan “Ne Mutlu Türk'üm Diyene” yazıları da kaldırılmıştı.

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