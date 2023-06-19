Antalya’da ‘Zübük’ filmi gerçek oldu: Polisi görünce…

Antalya'da bir kişinin, polis tarafından gözaltına alınmamak için namaz kılmaya başladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntü, 1980 yapımı Zübük filmindeki namaz sahnesini akıllara getirdi.

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Antalya'da, MarkAntalya alışveriş merkezinde polisler gözaltına almasın diye namaz kılan bir erkek, sosyal medyada gündem oldu.

Antalya’da dün meydana gelen olayda, iddiaya göre devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Kontrol sırasında bu kişinin arandığını tespit eden polisler, gözaltına almak istedi. Ancak bu kişi o sırada AVM’nin ortasında namaz kılmaya başladı.

Polisler gözaltına almak için namaz kılan şahsın başında uzun süre bekledi.

ZÜBÜK FİLMİNİ HATIRLATTI

Antalya’daki görüntü, Aziz Nesin’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlan 1980 yapımı Zübük filmindeki namaz sahnesini akıllara getirdi. Kemal Sunal tarafından canlandıran politikacı İbrahim Zübükzade, dolandırıldığı üç kişi tarafından yakalandığı sırada tekbir getiriyordu. Saatlerce namaz kılan Zübükzade bu sayede yakalanmaktan kurtuluyordu.