Ata-dedeler davasında yargılanan eski hakim: Sürü psikolojisi içerisinde hareket ettim

Kamuoyunda "Ata Dedeler" olarak bilinen, kendilerini devletin "ticari istihbarat ayağı" olarak göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 43 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren sanıklardan eski hakim Bahtiyar Ç., oluşuma 2019'da katıldığını, savcıların, akademisyenlerin böyle bir yapıda olduklarını görünce kendisinde bir güven duygusu oluştuğunu söyledi. Sürü psikolojisi içerisinde hareket ettiğini ifade eden Bahtiyar Ç. "Bu yaptıklarımı kendi aptallığıma yoruyorum" dedi.

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra bir önceki celsede savunması alınmayan sanıklara söz verileceğini bildirdi.

Sanık Mehmet Ş., arkadaşı Adem E.’nin kendisine “devlet işi” olarak anlatması üzerine bu yapılanmaya dahil olduğunu ancak bu oluşumda herhangi bir görevinin bulunmadığını öne sürdü.

“MİT 6 AYLIK EĞİTİM VERECEK”

Manisa ve İzmir’deki toplantılara katıldığını ifade eden Mehmet Ş., “Toplantıya gitmeden para yatırdım. Toplantılar mülakat şeklinde geçiyordu. Bu toplantıları sanıklar Bahtiyar Ç., Hidayet K. ve Salice F’.nin organize ettiğini biliyorum.” diye konuştu.

Sanık Mahmut K. de vatan ve millet sevgisinden ötürü böyle bir oluşumun içine girdiğini savunarak, Ankara, İzmir ve Samsun’daki toplantılara katıldığını anlattı.

Toplantılarda MİT tarafından 6 aylık eğitime tabi tutulacaklarının söylendiğini aktaran Mahmut K., eğer eğitimi başarılı tamamlarsa 5 yıllık sözleşme imzalanıp devletin ticari istihbarat ayağında görev alacağının kendisine anlatıldığını öne sürdü.

“KENDİ APTALLLIĞIMA YANIYORUM”

Sanıklarından eski hakim Bahtiyar Ç., bu oluşuma 2019’da katıldığını, savcıların, akademisyenlerin böyle bir yapıda olduklarını görünce kendisinde bir güven duygusu oluştuğunu söyledi.

Sürü psikolojisi içerisinde hareket ettiğini ifade eden Bahtiyar Ç., şu beyanda bulundu:

“Bu yaptıklarımı kendi aptallığıma yoruyorum. Ortada bir örgüt yok. Hiç kimse suç işlemek için bir araya gelmemiş, işlenen bir suç da yok. Benden önce oluşuma katılanların çoğu müşteki. 20-30 kişiyi örgüte getirenler müşteki, 1-2 kişi getirenler sanık oluyor. Böyle bir şey mümkün mü? Müşteki beyanları gelmeden iddianame düzenlenmiştir. Polis fezlekesinin ismi, iddianame olarak değiştirilmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

“HAKİMSİNİZ YASAYI BİLMİYOR MUSUNUZ?”

Cumhuriyet savcısının, “Kaç ilde kaç toplantıya katıldınız? Size bu görevi kim verdi? sorusuna Bahtiyar Ç., “İzmir ve Samsun toplantılarına gittim. Salice F. konuşma yapmamı istiyordu. Ben 3-5 dakika genel bir konuşma yapıyordum.” yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı’nın, “Hakimler, Hakimler ve Savcılar Kanununa göre başka görev alamıyor. Yasayı bilmiyor musunuz da bu işe girdiniz?” sorusuna Bahtiyar Ç. “Söylediğim gibi açıkçası aptallığım.” ifadelerini kullandı.

“BENİMLE İLGİLİ HER ŞEYİ BİLİYORDU”

Sanık Salice F. ile nasıl tanıştığına ilişkin soru üzerine Bahtiyar Ç. “Salice bana sosyal medyadan mesaj attı. Elazığ’da doktor olduğunu söyledi. Daha sonra istihbaratçı olduğunu ifade etti. Benimle ilgili özel bilgilere bile sahipti. Eşimin bir mağazada yaşadığı tartışmayı bile anlattı bana.” karşılığını verdi.

Sanıklar Mustafa S., Nesimi G., Sefer K., Ali Ç., İlker A. da yaşananlardan dolayı mağdur olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanının ardından ara karara ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan ve tutuksuz yargılanan sanıklar Bahtiyar Ç., Salice F., Ali E. ve Hidayet K.’nin tutuklanmalarını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, savcının tutuklama talebinin reddine karar vererek, duruşmaya mazeretsiz olarak katılmayan bazı sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Sanıkların yargılanmalarına, 3 Nisan’da devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, kendilerini “Ata Dedeler” olarak tanıtan suç örgütüne yönelik operasyonu kapsamında 20 Ocak 2022’de 43 kişi gözaltına alındı.

İddianameye göre, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu bir grup, kendilerini “devletin ticari istihbarat ayağı” olarak tanıtarak, örgüte yeni üye kazandırıp haksız kazanç karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa sürede çözüleceği vaadinde bulundu.

Sanıklar, kişileri örgüte katılış aşamalarına göre, “elçi”, “elçi yardımcısı”, “büyük ata dede”, “ata dede”, “baş dede”, “dede”, “sözcü dede”, “masa başkanı”, “masa üyesi”, “saha başkanı”, “saha üyesi” şeklinde kodladı.

Örgüt üyeleri ayrıca zamanla kendilerine katılan prestijli kişilerin mesleki konum ve kariyerleri üzerinden sağladığı güvenle maddi menfaat elde etti.

Sanıkların “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve zincirleme şekilde örgütün faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. (AA)

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