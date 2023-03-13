‘Atatürk’ ismi kaldırılmıştı, o stadyumu bakın kim yapmış

49 yıllık ‘Elazığ Atatürk Stadyumu’ndaki yenileme çalışmaları sonrasında “Atatürk” isminin silinmesi tartışmalara neden oldu. Stadın yapım işini AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik’in kardeşi Yılmaz Tetik’in sahibi olduğu M.Y.S. Yol Yapı tarafından inşa edildiği ortaya çıktı.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ'ın futbol tarihe tanıklık eden 49 yıllık Atatürk Stadı'nın yenilenmesi sonrası ismi değiştirildi. Daha önce Elazığ Atatürk Stadyumu olan ismin yerine Elazığ Stadyumu tabelası asıldı.

Gelen tepkiler sonrasında AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ Stadyumu” tabelasının sehven asıldığı ve “Atatürk Stadyumu” isminin tekrardan muhafaza edileceğini açıkladı.

Stada verilen isim tartışmaları devam ederken, stadın yapımının ise AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik'in kardeşi Yılmaz Tetik'in yönetim kurulu başkanı olduğu M.Y.S. Yol Yapı tarafından inşa edildiği ortaya çıktı.

AKP'Lİ İSMİN KARDEŞİ YAPMIŞ

Elazığ’da 1974'ten bu yana maçların oynandığı Atatürk Stadyumu yeniden inşa edilmiş ve stadın adının da, “Yeni Atatürk Stadyumu” olacağı ifade edilmişti. Ancak yeni stada ‘Atatürk’ yerine ‘Elazığ Stadyumu’ ismi verildi.

2018’de yapım sözleşmesinin imzalandığı ve 2019 yılında yapımına başlanan stadın 128 milyon 368 bin liraya AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik'in kardeşi Yılmaz Tetik'in yönetim kurulu başkanı olduğu M.Y.S. Yol Yapı'ya verildiği öğrenildi. Elazığ Stadyumu’nun yapım işi 2022 yılında tamamlanmıştı.

İlginizi Çekebilir 49 yıllık stadyumdan Atatürk ismi silindi

İlginizi Çekebilir Stadyumdan Atatürk ismi 'sehven' silinmiş